Manzur comenzó a regalar plata desde hoy en el Hipódromo

Con claros fines electorales se reparte la plata de TODOS LOS TUCUMANOS entre e empleados de comunas y desocupados, que presentaron documentación y recibieron un primer pago.

Cientos y cientos de personas avanzaron por el camino que marcaban las vallas, entre las tribunas y las pistas del Hipódromo de la provincia. Quien llegaba debía sumarse a la extensa fila para iniciar el trámite que le permitiría recibir el dinero promovido días antes por el propio delegado o algún agente de la comuna donde reside. Todos ellos debieron presentar el DNI y la “carta de pobreza” para poder ingresar al sistema y percibir $ 5.000 en el día.

LG Play registró esta mañana cómo se desarrolló la entrega de los subsidios del Gobierno provincial en el club deportivo. Hasta allí, llegaron muchos jóvenes, entre empleados de las comunas o desocupados.

Según se supo, la Secretaria General de la Gobernación, que preside Silvia Pérez, está a cargo de la entrega de $ 5.000 para cada beneficiario, desde agosto hasta diciembre. Aunque no se habían dado más precisiones de manera oficial respecto de esta iniciativa. El Poder Ejecutivo (PE) impulsa esta asistencia en medio de la campaña electoral.

FOTO LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO

“Me dijeron que me presente acá (por el Hipódromo), pero no me dijeron el monto. Me dijeron que entregue fotocopia del documento, solamente. Me contaron que era una ayuda”, fue una de las respuestas que se escucharon en la hilera de los pobladores de Río Nío, Estación Aráoz, Los Pérez y Colombres, entre otras comunas.

El miércoles de la semana pasada, la precandidata a diputada por el jaldismo, Gladys Medina, acusó a la administración de Juan Manzur de otorgar planes sociales como estrategia de campaña electoral. “Resulta que la Provincia no tenía dinero, pero hoy salió muchísimo dinero para entregar planes de $ 5.000 por tres meses. Eso está pasando, con fines electorales. Están pidiendo cartas de pobreza y por eso las comisarías están llenas. Uno entiende que la gente necesita, pero eso también es triste porque ataca a la dignidad de la persona”, señaló.

fuente:lagaceta