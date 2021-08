MANZUR ESTA NERVIOSO

Lo que saco de sus cabales al gobernador es la infidencia de Jaldo de como y donde le pidió comenzar con el proceso de la reforma de la Constitución para lograr la reelección.

Manzur en el acto del Hipodromo, descargo toda su furia contra Osvaldo Jaldo, lo trata de traidor, muestra frases con la imagen de Juan Domingo Peron y arenga que Jaldo se fue con Macri y que esta en la política desde 1.983 con el peronismo y tampoco soluciono los problemas de inseguridad y pobreaza, olvidandose que el esta gobernando Tucuman hace 6 años, periodo donde creció considerablemente la pobreza y la inseguridad en la provincia, y que el también es peronista, o tal vez no sabemos ( no olvidar que en el acto del Cadillal , dijo que si sus funcionarios eran o no peronistas, eso para el no tenia importancia) a pesar de ser el Presidente del PJ a nivel provincial y Vicepresidente a nivel nacional.

Y si por si frases peronista vamos…hay una que marca todo del desamor y la negligencia de la dirigencia peronista en Tucuman …” LOS UNICOS PRIVILEGIADOS SON LOS NIÑOS”, tal vez el gobernador no se entero que hay miles de niños tucumanos que no van a la escuela por situaciones de pobreza o porque las escuelas están cerradas sin luz y sin agua como la Blas Parera en una barriada pobre como es Villa 9 de Julio o el caso de Kevin que esta enfermo y sus 4 hermanos no concurren a la escuela, a quien le interesa, donde esta el ministro de educación, donde esta el control del estado con sus asistentes sociales, donde esta el ministerio de Yedlin.

Manzur ahora hace a la contienda electoral un tema personal contra Jaldo, y esto atenta contra los mismos tucumanos, porque peligra la gobernabilidad los próximos 2 años si pierde Manzur, dos años donde deberá gobernar con un legislatura en contra y combativa, además para no perder esta haciendo lo que nunca debe hacer un político que es valerse de los pobres y sus necesidades al regarles $ 5.000 durante 4 meses (Se gastaran mas de $ 200.000.000.-), el sabe de las necesidades de la gente , por eso no debería aprovecharse de esta situación de pobreza para hacer una elección y tal vez un posible triunfo manchado de clientelismo e indignidad.

Asimismo Manzur contrata una consultora que le dice que el será el ganador, cuando debería saber que la LA UNICA VERDAD ES LA REALIDAD.