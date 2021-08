Juan Manzur: “Gracias al apoyo de las mujeres ganaremos la Capital”

El gobernador Juan Manzur, encabezó este martes, un encuentro con mujeres, en el barrio Victoria, organizado por el legislador Armando Coralezzi y la dirigente Elena Cortalezzi.

Acompañaron al primer mandatario, la ministra de Salud y precandidata a dipuada nacional, Rossana Chahla; el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin; el de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; la concejal y prencadidata a senadora, Sara Assán; el legislador, Carlos Assán; los concejales Ernesto Nagle y David Mizrhai.

Manzur expresó que “más de 4 mil mujeres se dieron cita en este gran encuentro, pensando en el Tucumán del futuro, que genere equidad. Es la estructura más importante que tiene la Capital” y resaltó “el trabajo de la ministra Chahla cuidándolas siempre”.

El primer mandatario, sostuvo que “las mujeres son un pilar fundamental, con muy poca plata se las rebuscan para darle de comer a todos en la casa. Los varones por más duros que parecemos aflojamos, pero las mujeres nunca claudican. Son siempre las más leales, en cualquier proyecto que se dispongan a realizar”.

A su vez, dijo que “cuando Cacho me dijo me parece que vamos a ganar la Capital, le dije ojala Cacho, pero después de ver que las mujeres están con nosotros, ganaremos la Capital no tengan dudo de eso”.

Chahla, indicó que “desde los 23 años que cuido como médica a las mujeres. Cuando el gobernador era ministro de Salud comencé mi gestión, en el 2003, en la Maternidad que hoy es ejemplo a nivel nacional. Además, logramos combatir el cáncer de cuello de útero a través de la vacunación contra el HPV”.

El legislador Cortalezzi, manifestó que “más de 4 mil mujeres están acompañando al gobernador Juan Manzur. El objetivo es ganar de forma rotunda estas elecciones”.

Sara Assán, sostuvo que “tenemos que trabajar para ganar, una mano amarilla no puede frenar la gestión”.

