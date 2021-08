” El libro de pases continua abierto”: El director de Medio Ambiente y de la Planta de Reciclaje de Tafí Viejo deja a Noguera y apoya a Osvaldo Jaldo

Un funcionario de la Municipalidad de Tafí Viejo dio un portazo a la gestión del intendente Javier Noguera y se sumó a las filas del jaldismo.

En medio de la interna política rumbo a las PASO 2021, el vicegobernador Osvaldo Jaldo le dio la bienvenida al director de Ecología y Medio Ambiente de la ciudad del Limón. Se trata de José Luis Vega, quien se suma a “Peronismo Verdadero”.

Vega es director de Medio Ambiente y Jefe de la Planta de Reciclaje C.I.A.T de la Municipalidad de Tafi viejo.

El propio Jaldo también anunció la incorporación de una concejal de Lules a las filas de “Todos por Tucumán”.

“Este espacio sigue creciendo, ya que hoy también una concejal de Lules ha tomado esa gran decisión de pertenecer a este espacio político. Esta concejal que viene trabajando mucho por su comunidad luleña es Yésica Villafañe, gracias por tomar esas decisiones que en la política tenemos que tomar y por trabajar activamente con nuestro espacio”, resaltó.

“La provincia que nosotros queremos no es la provincia de contratos para todos no es la provincia de los planes del Hipódromo, no es la provincia que quiere Juan Manzur como es distribuir planes netamente con un sentido electoralista en cada sucursal de la Caja Popular de Ahorros, en cada municipio, no es ese el Tucumán que nosotros queremos para nuestros hijos y opara nuestros nietos”, señaló Jaldo.

“Queremos el Tucumán de la producción, de la consolidación de nuestras economnías regionales, queremos el Tucumán que genera empleo. Es decir que para nada coincidimos con el Tucumán que quiere el gobernador Juan Manzur de repartir planes 90 días antes y de ofrecercontratos para todos en la provincia. Me parece que el gobernador se tiene que hacer un chequeo porque algo no le está funcionando bien”, advirtió.