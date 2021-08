Tucuman: Condenan a una mechera a tres años de prisión efectiva

La mujer que, junto a una cómplice había intentado robar el celular a la víctima, estaba cumpliendo un condena de ejecución condicional por un hecho similar ocurrido en mayo de este año.

Este 20 de agosto, la conocida “mechera” Ana Sarmiento fue condenada en un juicio abreviado, a instancias del Ministerio Fiscal a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Flagrantes I a cargo del fiscal Carlos Picón, a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. En este caso, porque ya tenía una pena condicional en curso, por robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, el 13 de agosto pasado, en calle San Martín al 800, cuando Sarmiento, junto a su cómplice, Tatiana Micaela Rodríguez, empujaron a la víctima, le arrojaron agua en la espalda para distraerlo y así poder quitarle sin que éste lo advirtiera su teléfono celular, el cual fue encontrado por el pasajero de un taxi del cual, personal policial había hecho descender a las mecheras.

En la audiencia del juicio, a la que asistió el auxiliar de fiscal Pablo D’Andrea, Sarmiento fue condenada a la pena de tres años de prisión efectiva, mientras que Rodríguez por igual término con pena de ejecución condicional y reglas de conducta.

Causa anterior

El 14 de mayo de 2021, Sarmiento fue enjuiciada por la misma Unidad Fiscal por los delitos de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda en grado de tentativa y evasión, y, sentenciada en un juicio abreviado, a la pena de tres años de ejecución condicional. Ese hecho había ocurrido el 9 de noviembre del año pasado, en 24 de Septiembre y Monteagudo, a las 11:40 horas, en contra de dos menores de edad, cuando la condenada Sarmiento, pisó el pie de una de las víctimas para que sus consortes de causa abrieran las mochilas y extrajeran dos teléfonos celulares de las mismas.

Al percatarse de esta situación, las menores comenzaron a increparlas para que le devolvieran sus celulares a lo que se sumaron ocasionales transeúntes y la policía, logrando así aprehenderlas y recuperar ambos equipos.

En la sentencia condenatoria de entonces, se fijaron además reglas de conducta.

Mecheras conocidas

El fiscal Carlos Picón admitió que Sarmiento y Rodríguez son dos conocidas delincuentes que actúan bajo la modalidad de lo que comúnmente se denomina mecherismo. Al respecto, dijo que en el caso de Sarmiento, el juicio abreviado versó sobre condena de cumplimiento efectivo, mientras que en relación a Rodríguez, lo fue de ejecución condicional, ya que no poseía condena anterior. Como corolario de se puede resumir que ambas fueron condenadas, aseguró el fiscal.

“Esto quiere decir que, si Rodríguez vuelve a cometer un delito o no cumple con las reglas de conducta impuestas por el juez, su pena ya no será de ejecución condicional sino de cumplimiento efectivo, aún cuando el delito sea en grado de tentativa, en cuyo caso, realizando los cómputos de pena, deberán unificarse ambas y tendrá que cumplir las dos penas, la de ejecución condicional más la que resulte del nuevo delito. Esto es lo que ocurrió en el caso de Sarmiento, a quien ahora, se le unificarán las penas, esto es, la de ejecución condicional de tres años que ya tenía y la de cumplimiento efectivo, también por tres años, por lo que aquella de tres años condicional, ya no será de esa forma el cumplimiento sino efectivo también. Pasará mucho tiempo presa, y fuera de nuestras calles” argumentó el investigador.

Por último, Picón dijo: “Esta es la clara política criminal diseñada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez. Con todas las herramientas que el Ministerio Fiscal y nuestras leyes nos brindan, perseguir incansablemente a los delincuentes. Para ello, debemos hacer nuestros mayores esfuerzos. Desde el Ministerio Público nos propusimos dar una franca lucha contra esta modalidad de delito que afecta a todo el micro y macro centro tucumano y por ende a nuestra sociedad. A estos resultados pudimos arribar porque las víctimas, en estos casos, si denunciaron. Nos acompañaron y las apoyamos el ciento por ciento. Pero hay innumerables víctimas que no quieren denunciar y eso es un obstáculo insalvable para nosotros. Eso les permite a los delincuentes seguir sin antecedentes”.

