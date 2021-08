Clausuraron el Sanatorio Argentino

A través de Resolución N°584/DGES (Expediente N°1828/614/SA/2019 y agregados) firmada por el Director General de Fiscalización Sanitaria del Siprosa, doctor Orlando Di Marco, se dispuso la clausura preventiva total por el término de seis meses y la aplicación de una multa al Sanatorio Argentino, propiedad de la razón social Centro Médico Argenta S.R.L.



En enero de 2020 una inspección había detectado en el Sanatorio Argentino que los pacientes no contaban con agua caliente, el office de enfermería está desorganizado sin áreas limpias y sucias, los reportes no contaban con aclaraciones de firmas, diagrama y enfermo, los RX no funcionaban y la cocina funcionaba a garrafa.

En julio de 2020 se detectó que el consultorio febril no tenía lavabo y que donde funciona la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) debía mejorar la higiene porque no cumplía con los mínimos requisitos para funcionar.

Sobre el Sanatorio Argentino regía una rehabilitación provisoria que expiraba el 24/09/21, por lo que debía cumplimentar hasta esa fecha con numerosas observaciones realizadas por el Departamento de Fiscalización de Servicios de Salud. La misma fue otorgada por la necesidad de camas disponibles para pacientes en el contexto generalizado de excepción a raíz de la pandemia de Covid-19.

El día 18 de agosto último inspectores del Departamento de Fiscalización de Servicios de Salud no pudieron ingresar al Sanatorio Argentino porque su director médico doctor Sebastián Duhalde se los impidió, argumentando que contaban con un contrato de tercerización de servicios con Sanatorio Luz Médica S.A. por “razones de mejoras edilicias que demorarían cuatro meses”.

Dicho convenio comenzaba a regir desde el 12/08/21, por el término de seis meses y pudiendo prorrogarse por un período igual.

Para el Departamento de Fiscalización de Servicios de Salud, el Convenio celebrado por el Sanatorio Argentino no es válido, porque el sanatorio no ha sido autorizado a tercerizar sus servicios. Esta situación ya es descriptiva de que el Sanatorio Argentino no se encuentra en condiciones de seguir funcionando como tal.

El importe de la multa era de $87.440 y fue depositada el 25/08/21.

En los considerandos de dicha resolución, el Departamento de Fiscalización de Servicios de Salud sostiene que “pese a la rehabilitación excepcional las irregularidades continúan y demuestran la total indiferencia del propietario y del Director Técnico Responsable para acondicionar adecuadamente el Sanatorio Argentino para la atención de pacientes y de pacientes Covid-19. En la UTI COVID no poseen monitor ni respirador, y las condiciones de higiene y orden no son las adecuadas”.

El Sanatorio Argentino (Centro Médico Argenta S.R.L.) pertenece a la familia del legislador Daniel Deiana.

fuente: contexto