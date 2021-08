En Tucuman sobran peronistas pero falta mucha justicia social

Estas elecciones desnudan la cruel realidad del peronismo tucumano, cada vez mas lejos de sus principios sociales.

Si hacemos un simple análisis , podemos decir que las próximas elecciones del mes de Setiembre mas del 65% de los votos lo obtendrán candidatos que son o nacieron en el peronismo, esto es sumar las proyecciones que al día de hoy tienen Juan Manzur, Osvaldo Jaldo y German Alfaro.

Todos dicen ser peronistas, unos están controlando el partido , otros están peleados por ambiciones personales y un tercero directamente claudico al servicio de Macri y asociados.

Los tres dicen combatir la pobreza, la desigualdad, luchar por la educacion y por la ” GENTE “, por el ” PUEBLO” y por los niños etc, etc y mas etc.

Sin embargo ninguno de los tres supuestos peronistas dice que combatirá la CORRUPCION, no decimos que hagan un reconocimiento personal, pero si como discurso valido para una sociedad sin corruptos, tampoco ninguno de los tres se preocupa de los niños en Tucuman, pues mas del 60% de ellos son pobres o muy pobres, en muchos casos no pueden concurrir a las escuelas ya que a estas les falta de agua y electricidad, otros ni siquieran van y terminan pidiendo en los semaforos o en la venta ambulante con todo los peligros que ello implica para un niño, lo que esta a la vista de todos los tucumanos dia a dia. ¿ Nos preguntamos donde esta el estado con sus asistentes sociales, o el ministerio correspondiente ?.

La justicia social tambien implica en pleno siglo xxi que los vecinos tengan agua en sus casas, que sus calles no esten contaminadas por las cloacas, que se pueda caminar tranquilo y no ser asaltado en cada esquina.

El peronismo en Tucuman, perdió su presencia en los barrios , lo que se puede observar recorriendo el gran San Miguel de Tucuman, ahora es Bussi quien capacita a los vecinos en peluqueria, es Bussi quien les enseña a hacer huertas comunitarias y tambien quien les regala bloqueras y materiales de construcción, pero es el peronismo el que tiene 10.000 empleados en la legislatura que supuestamente son 10.000 dirigentes.

El rumbo de los principales dirigentes peronistas de Tucuman se perdió cuando sus ambiciones personales se pusieron por encima de las necesidades que tiene el pueblo al cual deben servir con trabajo y honestidad. En cambio la dirigencia peronista armo cada uno su KIOSKO personal y como en una calesita sin fin , los cargos y las candidaturas se reparten entre parientes y amigos , transformando a Tucuman en un paraíso de NEPOTISMO, cuando uno de los maximos postulados del partido que fundo Peron , es que los mejores dirigentes deban ocupar los cargos mas importantes a fin de realizar una tarea de excelencia para con el pueblo.