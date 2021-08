El baile de Jaldo que se viralizo en las redes (VIDEO)

Jaldo feliz en Lastenia, bailando en un acto con los remiseros rurales (video)

En su paso por Lastenia esta semana, el candidato a diputado Osvaldo Jaldo además de fustigar a Juan Manzur, se tomó un rato de esparcimiento.

Un video que circula en las redes sociales muestra al vicegobernador exhibiendo sus dotes para el baile.

El acto se realizó en el Club Social Lastenia junto a las cooperativas de autos rurales del interior tucumano y fue organizado por José “Pastor” Villafañe.

Después del baile, Jaldo insistió necesidad de “frenar un tercer mandato de Juan Manzur y así frenar la inseguridad”.

“Es evidente que a Manzur no le importa la seguridad de los tucumanos, hace tiempo que tiene a un ministro en el área de seguridad que no soluciona los problemas. La inseguridad crece día a día y los tucumanos no sabemos qué hacer con este flagelo. Es por eso que digo que primero tenemos que frenar la re-reelección de Manzur ya que su gestión demuestra día a día que es cada vez peor”, remarcó Jaldo, acompañado por el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros.