VIDEO- Mira como balearon al diputado correntino en el acto – VIDEO

Un individuo le disparó a Miguel Arias con un arma calibre 22 en un cierre de campaña. El momento de la agresión fue grabado por uno de los asistentes al evento.

Un video del acto de cierre de campaña del Frente de Todos en Tapebicuá, Corrientes, captó el momento exacto en que el diputado Miguel Arias recibía un disparo en el abdomen.

“Estaba hablando en el escenario, dando mi discurso, y cuando giro me encuentro con esta situación y gritos de gente pidiendo una ambulancia. Nunca escuché el disparo. Me asusté y me puse nerviosa, porque no sabía si iban a seguir disparando”, contó Gloria Pared a la agencia NA

“El disparo no era para el diputado Arias, sino para el escenario, para cualquiera de los que estábamos ahí”, dijo la dirigente del Frente de Todos.

Según el parte médico difundido este viernes, Arias “se encuentra en UTI bajo tratamiento en las primeras horas del posoperatorio“.

“El paciente ingresó con shock hipobolémico y excitación, provocado por una lesión traumática de una herida de bala de fuego a nivel del abdomen, en el flanco derecho”, indica el texto.

Arias, integrante del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, según precisaron fuentes locales, fue atacado con un arma de fuego calibre 22 por una persona cuya identidad no fue proporcionada inicialmente.

