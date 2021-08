German Alfaro: “El único mérito de Yedlin es haberle acercado un plato de sopa a Manzur cuando eran estudiantes”

La pelea política se recalienta en Tucumán a 10 días de las elecciones PASO, y el candidato a senador Germán Alfaro esta mañana lanzó un fuerte cuestionamiento al oficialismo.

Alfaro sostuvo que su principal rival es Juan Manzur y aseguró que será gobernador en 2023.

“Ellos llevan a un candidato, que es Pablo Yedlin, que es un hombre que no tiene militancia”, afirmó Alfaro en una entrevista con La Gaceta.

En ese sentido, remarcó que ya le ganó la Intendencia al actual diputado del Frente de Todos en 2015. “En 2017 lo bajaron tres horas antes (del cierre de listas), porque perdía, e hizo uso de la testimonial de (Osvaldo) Jaldo. Y ahora le está cuidando la banca a Manzur, que cuando deje de ser gobernador, pasa a ser senador. Los peronistas lo sienten como un paracaidista a Yedlin en el peronismo”, agregó.

Y cargó con un duro mensaje contar el postulante de Lealtad Peronista. “El único mérito de Yedlin es haberle acercado un plato de sopa a Manzur en su época de estudiantes, es el único mérito”, agregó.

Además, reprochó la labor del candidato oficialista como presidente de la comisión de Salud de la Cámara Baja. “Lo más grave de Yedlin es que fue el hombre que votó en contra de la vacuna Pfizer para los chicos con enfermedades preexistentes”, señaló Alfaro.

Por otro lado, el intendente capitalino aseguró que ganará estas elecciones para Senador y que en 2023 será gobernador de Tucumán.

Alfaro afirmó que sólo su espacio está en condiciones de enfrentar el armado que lidera el gobernador, Juan Manzur (Lealtad Peronista, Frente de Todos) más allá de las PASO del próximo 12 de septiembre.

Alfaro aseguró que el espacio comandado por sus pares de Yerba Buena y de Concepción, Mariano Campero y Roberto Sánchez, respectivamente, está limitado desde lo político y lo económico, debido al sistema del “Pacto Social”.

“A pesar de ser unas PASO, le vamos a ganar a Manzur”, aseveró Alfaro, desde Amaicha del Valle, vía Zoom.

Y expresó su “lamento” por la situación de los intendentes radicales. “Sánchez y Campero no pueden enfrentarlo a Manzur, porque Manzur les paga los sueldos (a los empleados de sus municipios). En el momento en que Manzur vea que le están ganando, deja de pagarles los sueldos y se les incendia el municipio”, aseveró el jefe municipal. E insistió: “no pueden enfrentarlo a Manzur”.

Por otra parte, Alfaro aseguró que, por presiones de representantes locales del oficialismo, no pudo acceder a una radio de la zona los valles. “No me permiten llegar para darle un mensaje a la gente”, sostuvo, en diálogo desde Amaicha. En ese sentido, consideró: “no debo estar tan mal para que no me permitan hablar”.

“Los que están asustando y tiene miedo son ellos, nosotros vamos ganando”, agregó.