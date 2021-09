” Grave acusación de Macri “: afirmo que Manzur y Jaldo “se están peleando por la caja”

“No hay nada bueno para la provincia por este camino”, sostuvo el ex presidente y líder de Juntos por el Cambio.

El ex presidente Mauricio Macri (PRO), líder de Juntos por el Cambio, cuestionó la feroz interna que enfrenta al gobernador Juan Manzur con el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.

“Se están peleando por la caja”, aseveró el ex jefe de Estado, en un comunicado de apoyo a la lista que lideran José Cano y Silvia Elías de Pérez (“Cambiemos Juntos”).

Durante la mayor parte de su gestión, entre 2015 y 2019, Macri y Manzur habían mantenido una relación cordial desde lo político e institucional. Sin embargo, tras el apoyo del gobernador tucumano a la fórmula Alberto Fernández–Cristina Kirchner, el tono del trato comenzó a mutar, al punto de que, en este último tiempo, intercambiaron distintos tipos de reproches a través de los medios.

Ahora, el ex Presidente cargó de lleno contra Manzur y Jaldo, y aseguró que la disputa entre los referentes del PJ provincial no incluye a los ciudadanos. “A nadie le preocupa lo que pasa con los tucumanos. Es una puja de poder. No hablan de un Tucumán más transparente, con menos pobreza, sino que se pelean por ver quien maneja el poder. No hay nada bueno para la provincia por este camino”, insistió.

En ese sentido, Macri instó a votar en las PASO y en las generales para derrotar al kirchnerismo a nivel nacional, y a Manzur en el ámbito local.

“Tucumán debe volver a potenciar lo que hicimos en nuestro gobierno, que fue aumentar la capacidad su producción local con más aeropuerto y trenes. Hay que volver a generar trabajo y volver a recorrer la senda de los próceres que tanto lucharon por nuestra patria”, finalizó el ex Presidente.

