Asaltantes golpearon y robaron a héroe de Malvinas en Delfín Gallo

Delincuentes vestidos de policías protagonizaron un asalto comando a la vivienda de Ernesto, un héroe de la guerra de Malvinas.

El episodio ocurrió en la localidad de Delfín Gallo, en el Este provincial, durante la madrugada de este jueves.

“Fue una terrible pesadilla. Nos golpearon y nos preguntaban ¿Dónde está la plata?. Me atacaron a mí y a mi hija”, comentó el hombre conmovido por el brutal hecho.

La hija, también víctima, contó lo sucedido pero decidió dar la espalda a la cámara por miedo. “Fueron tres sujetos que estaban vestidos de policía. Revolvieron todo. Me preguntaban por la droga y la plata. A mi me golpearon en la cara, me ataron las manos y tiraron en la cama”, dijo.

fuente:losprimeros