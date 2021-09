Dos tucumanos se coronaron campeones sudamericanos de Kick boxing

Ailén Figueroa y Josías Juárez ganaron sus respectivos combates y levantaron el cinturón sudamericano amateur en Buenos Aires.

El kick boxing fue lo más comentado en los últimos días en Río Seco ¿Por qué? Porque dos deportistas de esa localidad del departamento Monteros, se consagraron campeones sudamericanos del deporte de origen japonés.

“Fue algo impresionante, en un lugar donde había ocho áreas de competencia, y en mi pelea pude lograr la victoria para obtener un nuevo título”, dice orgullosa Ailen Figueroa, quien ya luce el cinturón de campeona.

“Lo primero que se me vino a la menta tras la pelea fue mi mamá, la persona que siempre me apoya y me acompaña en toda”, exclama, y menciona a su familia también, “son ellos los que se esfuerzan para poder ayudarme en este deporte que me encanta”. El combate fue ganado a Melina Alcaraz, en la categoría hasta 60kg.

Por su lado Josías Juárez venció en la categoría hasta 50kg a Axel Cinelli, por nocaut en el primer asalto, y se quedó también con el cinturón.

“Fue una preparación extenuante para la competencia, con técnicas de combates y gimnasio para su resistencia física”, cuenta a MONTERIZOS el juvenil luchador. “Fue una pelea fuerte contra un buen contrincante”.

“Esto fue un sueño para mí, para mi familia que me apoya en todo, para mis amigos, mis sponsor que siempre me dan una mano”. “todos me apoyan”.

Ambos luchadores tuvieron palabras elogiosas para su entrenador el concepcionense Miguel Recio. “Nos acompaña siempre, y nos brinda contención”, dijeron.

La próxima competencia de los jóvenes de Río Seco será el 25 de septiembre en Concepción.

fuente: MONTERIZOS