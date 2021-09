La candidata mas bizarra se llama…: “Cinthia Fernández bailo en portaligas frente al Congreso”

Cinthia Fernández, precandidata a diputada nacional por el partido UNITE, cerró su campaña de cara a las PASO con un caliente video en el que se la puede ver bailando una versión distinta del tango “Se dice de mí”, de Tita Merello, en portaligas y frente al Congreso. “Cayeron una vez más. Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención”, dijo.

Durante la filmación, en la que la vedette muestra sus dotes como bailarina que tanto se lucieron en ShowMatch en distintas ediciones, y también dejó al descubierto su cola con una diminuta tanga negra, se escucha una letra diferente del clásico tema: “Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir”.

“Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir, hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota, ja, nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera, ella no puede ser así. Voy por ahí”, continúa la canción.

Tras las críticas recibidas, Cinthia dijo: “Cayeron una vez más. Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención y, ¿sabés qué? En todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron mas fuerte, a mi y a mi voz. “Mostrando el culito no pretendo que entren y me voten, no subestimo a los jóvenes o a los ‘pajeros’. Seamos realistas, nadie te va a votar porque tenés un buen culo”.

La bailarina comentó durante su campaña que en caso en caso de ser electa pretende centrarse en las problemáticas que se abordan en la Comisión de Familia. “Puedo aportar un montón de cosas porque las vivo todos los días”, dijo en relación a su problemática relación con su ex pareja Matías Defederico, el padre de sus hijas.

fuente: lagaceta