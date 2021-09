Milei : ” Alberto Fernández está más que muerto “

“El presidente debería tener un gesto patriótico, cargar con todos los costos que generó y dejar un camino limpio y llano para los que vienen adelante”, sostuvo el candidato a diputado por Libertad Avanza.

El candidato a diputado nacional por Libertad Avanza, Javier Milei, se refirió a la imagen de Alberto Fernández en medio de una disputa de poder por la renuncia de parte del gabinete y lo calificó de “cadáver político“, remarcando que “está más que muerto“.

“Alberto Fernández es un cadáver político. Ya estaba muy comprometido políticamente previo a la elección. Ahora, está más que muerto. Hay una enorme soberbia del gobierno después del cachetazo que se comió”, sentenció Milei en diálogo con Todo Noticias (TN).

Al respecto, agregó: “Ya no tiene credibilidad. Por lo que intentar poner la casa en orden solo va a generar costos. Pero por lo menos debería tener un gesto patriótico, cargar con todos esos costos que generó y dejar un camino limpio y llano para los que vienen adelante”.En ese sentido, Milei también criticó el rumbo económico que tomó el Gobierno y alertó por la actual crisis económica: “La economía no aguanta más, Argentina tiene un desequilibrio fiscal, desequilibrio monetario, etc. En ese contexto si el gobierno quiere hacer un programa de emisión monetaria va a ser peor al de el Rodrigazo”.

Por otro lado, sobre el positivo resultado electoral que sacó su partido Libertad Avanza en las PASO, opinó: “La realidad es que estábamos satisfechos con la campaña, lo que queremos es poner en el centro la escena las ideas de la libertad, esas ideas en que los países prosperen, donde las ideas estuvieron en el centro del debate y al ver las propuestas hicieron un giro a la libertad. Esperábamos con mucha tranquilidad, porque era la decisión de la gente”.

fuente: perfil