Manzur ya juró como jefe de Gabinete

El presidente, Alberto Fernández, dio un breve discurso antes de tomar juramento al gobernador.

Con 25 minutos de retraso comenzó la ceremonia en la cual el gobernador, Juan Manzur, juró como Jefe de Gabinete de la Nación.

Antes de que el tucumano pronuncie el tradicional “sí, juro”, el presidente, Alberto Fernández, dijo algunas palabras a modo de reflexión. Puso en acento en la necesidad de que el espacio se abroquele de cara al futuro. “Con nuevos bríos les pido a todos que pongan toda la fuerza. La solución al problema de los argentinos no está en que nos dividan, sino en que estemos más unidos que nunca. No me verán atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas. Mi única preocupación es que los argentinos vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los cuatro años que precedieron a mi Gobierno y en los dos de la pandemia”, manifestó.

Además, volvió a insistir acerca de que en los comicios del 14 de noviembre se dirimen dos modelos de país. “Hoy estuve hablando con la (ministra de Salud) Carla (Vizzoti). Me trajo una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. En 2017 dejó de hacerse, y hoy volvimos a hacerla. Esa vacuna sirve para ejemplificar de qué países en pugna estamos hablando: de uno que se despreocupa de la salud pública, y abandona a los argentinos a su suerte; y uno que sigue trabajando para darle salud que los argentinos merecen. “, dijo.

Luego, aludió a Manzur: “no es causal que haya preferido que un gobernador norteño que haga cargo de la Jefatura de Gabinete. Más allá del cariño y de la amistad, lo hice porque en ese norte debemos trabajar muchísimo”, señaló.

Antes de la toma de juramento, el Presidente agradeció a los ministros salientes, y a los que llegan. Además, se refirió a la necesidad de que el espacio se mantenga unido de aquí en más. De esa manera, sin aludirlo directamente, se refirió al cortocircuito protagonizado con la vicepresidenta, Cristina Fernández, que derivó en los cambios en su equipo de trabajo.

“Vamos a seguir trabajando todos unidos; vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder. La pandemia nos distanció; y algunos promovieron ese distanciamiento, yalgunos aprovecharon la pandemia para dividirnos. En la Argentina que vamos a construir todos hacen falta. Nadie deben quedar afuera”, señaló. Luego, Manzur juró por Dios y por la Patria, sobre los Santos Evangelios.

fuente:lagaceta