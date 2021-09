La periodista Silvina Saleme fue atacada por un motochorro en pleno microcentro

La inseguridad no da tregua a los tucumanos. Esta mañana lamentablemente le tocó a la conductora de nuestro informativo Telefe Noticias. Minutos después de las 11 Silvina Saleme Posleman sufrió el arrebato de su celular en pleno microcentro tucumano. “El susto, el shock, los nervios y este estado no me lo quita nadie. La inseguridad que vivimos es una constante”; expresó.



Mientras Silvina caminaba por la esquina de calle Córdoba y Laprida fue sorprendida por un motochorro que le arrebató su celular. Inmediatamente los transeúntes lograron atrapar al ladrón, y minutos después llegó la policía y terminó reduciendo al arrebatador.

Afortunadamente la periodista logró recuperar su celular después de pasar un desagradable momento. En tanto al motochorro se lo llevaron detenido. Después de la emisión del informativo Silvina realizará la denuncia en la seccional.

Todavía shockeada por el arrebato, Silvina explicó lo que ocurrió: “Venía caminando hacia el canal por calle Córdoba cuando saqué el celular para responder un mensajito, y en ese momento un motochorro que venía contramano dobló y me arrebató el celular. Alcancé a gritar y la gente se alertó y empezó a tratar de bajarlo de la moto, mientras el motochorro comenzó a zigzaguear hasta que chocó y cayó. En ese momento una señora de alrededor de 75 años le pudo sacar el celular y me lo devolvió”; narró la conductora de Telefe Tucumán.

Además, Silvina resaltó el compromiso y la solidaridad de los transeúntes: “La gente inmediatamente se acercó a ayudarme, me trajeron agua y algo con azúcar para calmarme, mientras llegaba la policía y efectivos de la guardia urbana. Algunos intentaron linchar al motochorro, sumamente ofuscados con el delincuente. Si no fuera por la gente no recuperaba el celular, que es mi herramienta de trabajo”; cerró la conductora de Telefe Noticias.

