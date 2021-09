MEGAESTAFA: Adjudicatarios del barrio Judicial volvieron a reclamar frente a tribunales

Esta mañana cortaron la calle Congreso al 400 para visibilizar su reclamo en contra del gremio de los empleados judiciales, aduciendo que fueron estafados en el marco de un plan de viviendas tras un convenio con el IPV.

En representación de los damnificados, Agustín Mateucci dialogó con Radio Bicentenario: “Nosotros somos adjudicatarios de una vivienda en el barrio Judicial, y con el pasar de los años quedo en la nada. Es todo muy confuso, no sabemos si tenemos que pagar un terreno o no, el IPV dice que el problema es del gremio de judiciales, ellos a su vez nos dicen que no es así. Seguimos todos los pasos legales, solo queremos que nos den una solución concreta”.

Ellos piden que el IPV acelere las negociaciones, y el monto que deben terminar abonando sea dirigido al IPV. “Nosotros pagamos una vivienda, hay una causa judicial, está hecha la presentación por el abogado. Somos aproximadamente 12 personas en nuestro grupo, hay otro que son entre 15 a 20 personas, pero hay muchos más afectados. Vamos a continuar con nuestra protesta”, finalizó Mateucci.

fuente: losprimeros