La Justicia federal falló a favor de un deudor de crédito UVA

Se ordenó a dos bancos retrotraer el valor de las cuotas de dos préstamos por 500 mil pesos que había tomado un cliente, quien había pagado la mitad del monto total y aún debía $ 1,6 millones.

El Juzgado Federal de Río Cuarto ordenó a los bancos BBVA y Galicia retrotraer el valor de las cuotas de dos créditos UVA que se le otorgó un cliente unos años atrás por un monto total de 500 mil pesos.

El abogado del cliente con la deuda, Enrique Novo, aclaró a Cadena 3 que el hombre ya había pagado la mitad de las cuotas y figuraba que aún debía $ 1,6 millones.

“Lo que pedimos es que se readecúe el contrato buscando la categoría de ‘Esfuerzo Compartido’ entre los índices inflacionarios que había postulado el mismo banco central en el 2019 y los índices que realmente acaecieron”, aclaró.

Es un sistema perverso porque el cliente cada vez paga y debe más. La resolución dictó una reducción del 20% del valor de la cuota

Y luego, explicó: “La idea es que no caiga toda la carga inflacionaria sobre el deudor, a quien a su vez no le entregaron ninguna certificación del crédito UVA sino que le dieron el dinero. Pero él no puede devolver el dinero más intereses tal como dice el Código Civil”.

Ante el reclamo, se dictaminó además que solo sean actualizados según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

“De ahora en más, las cuotas se actualizan por el CVS que establece el INDEC periódicamente. Hay precedente en distintos lugares del país, así que las personas que estén pasando lo mismo en juicio que tengan esperanza y paciencia”, cerró.

FUENTE:CADENA3