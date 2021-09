Aníbal Fernández tuvo elogios para Mauricio Macri

El flamante ministro de Seguridad de la Nación se refirió al resultado del Frente de Todos en las PASO y puso a Mauricio Macri de ejemplo.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sorprendió este domingo en declaraciones radiales con un inesperado elogio al ex presidente Mauricio Macri, tras los resultados de las últimas elecciones PASO.

“Voy a citar un ejemplo que no me causa ninguna gracia, pero lo voy a usar. ¿Se acuerdan cómo salieron las PASO en las presidenciales? ¿Ustedes no creen que Macri recuperó un montón el voto? Bueno, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no podríamos nosotros?“, manifestó.

Y luego, agregó: “Toda la vida lo puse de ejemplo por lo malo y ahora lo pongo de ejemplo, por la única cosa que hizo bien”.

Por otra parte, habló sobre la candidata a diputada de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien consideró como “una señora sin formación“.

“Esa mujer no puede hablar, hizo todo mal. Fue gobernadora de la Provincia y la hizo pedazos, rompió los 64 hospitales, la educación y estuvo más de 20 meses para juntarse a hablar con los docentes por las paritarias”, expresó diálogo con Radio Rivadavia.

fuente:RADIORIVADAVIA