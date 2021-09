“DE TERROR”: Nuevas fugas de presos en Tucumán, son tres acusados por delitos violentos, escaparon de una comisaría

Dos imputados por homicidio y uno por robo agravado se escaparon esta madrugada de un calabozo de Los Aguirre, en Lules.

La insólita fuga de Roberto Rejas, el femicida condenado a perpetua por los crímenes de Milagro Avellaneda y de su hijo Benicio que huyó por una ventana de la Dirección General de Bomberos, no es el único episodio de estas características que se registró en Tucumán en las últimas horas.

Esta madrugada, cerca de las 3.30, efectivos de la comisaría de Los Aguirre (Lules) se percataron de que tres detenidos acusados por distintos delitos violentos se habían evadido del calabozo, luego de forzar un barrote de la celda y un candado de la puerta exterior de la dependencia.

El hallazgo corrió por cuenta de un cabo, quien descubrió que los presos habían huido hacia unos cañaverales.

El oficial de guardia puso en alerta sobre la situación a un equipo de la comisaría que, precisamente, había sido afectado a la búsqueda de Rejas, y que estaba llevando adelante un control sobre la ruta 157, a la altura del kilómetro 13.

Además, se solicitó la colaboración de distintas dependencias de la Unidad Regional Oeste.

Los tres evadidos fueron identificados oficialmente por la Policía como:

1) Carlos David Tovar, de 37 años, con residencia en San Miguel de Tucumán, quien está imputado en una causa por “daños” y a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 2.

2) Juan de la Cruz Décima, de 23 años, oriundo de San Miguel de Tucumán, investigado por la causa “robo seguido de muerte”, por un crimen perpetrado el 23 de junio pasado.

3) Luis Antonio Toledo, de 23 años, con domicilio en Villa 9 de Julio, afectado a la causa “homicidio agravado”, por un caso registrado el 10 de febrero de 2018.

La inspección ocular efectuada en la comisaría de Los Aguirre evidenció que el arresto cuenta con dos alas, norte y sur, y ambas comparten una única puerta de acceso exterior. “En cada ala se encontraban alojados seis detenidos procesales, siendo en el ala sur donde ocurrió (la fuga)”, detalla el reporte oficial.

Además, señala que, a primera vista, se observaba un barrote de las rejas interiores “cortado en sus extremos, sin encontrarse en el lugar el tramo” escindido.

“El candado de seguridad de la puerta exterior (acceso principal de ambas alas), que habría sido violentado, no fue hallado en ningún lugar de la dependencia”, consigna el informe.

Además, se hizo constancia de que la comisaría cuenta con una cámara de seguridad que enfoca la puerta de ingreso al arresto. Sin embargo, los equipos sólo sirven “para visualización en tiempo real, no así como grabadora, ya que no cuenta con este sistema”. Al parecer, el dispositivo “fue adquirido por gestión propia de la dependencia” de Los Aguirre. “Cabe destacar que el sistema de filmación no se encuentra funcionando en su plenitud, ya que constantemente se reinicia durante unos segundos, donde se pierde en ese momento la visual”, advierte el reporte.

Por la fuga de los tres detenidos, se les tomó declaración a todos los efectivos que estaban de guardia; se dio intervención a Criminalística; y se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de Atentado contra las Personas.

fuente: lagaceta