EMOCIONANTE: Con un elástico de auto armó una prótesis para competir

Nahuel Arroyo tiene 26 años y es lanzador de jabalina. Para entrenar, junto a su tío fabricaron una pero compitiendo se le rompió y ahora junta dinero para comprar una deportiva que se adapte mejor.

Nahuel Arroyo es atleta paralímpico. Representó al país en Parapanamericanos en lanzamiento de jabalina, pero a pesar de su destreza y su disciplina para entrenar nunca tuvo una prótesis deportiva original.

Con mucho ingenio junto a su tío reciclaron una prótesis de uso diario y con un elástico de auto crearon una para que pudiera realizar la carrera que el deporte requiere.

“Estábamos con mi tío justo cuando se me rompió una prótesis de uso diario y me dijo podemos hacer una con elástico de auto. Fuimos a un mecánico amigo que nos dio una mano, bueno en realidad una pata y un elástico. Eso fue a principio de año y empezamos a entrenar con esa”, contó.

Sin embargo, en una competencia se le rompió y junto a amigos emprendió una campaña para juntar dinero y así poder comprarse su primera prótesis deportiva original.

El costo de la misma es de mas de un millón de pesos y aunque cada vez está más cerca del monto final, todavía le falta para completar la suma total.

Nahuel contó que el gasto es todo particular y que la obra social nunca le cubrió la prótesis deportiva. “La mayoría de las veces no las cubren, las voy cambiando por año y mando todos los papeles. Me dan la de uso diario, pero la deportiva nada”, aclaró.

Nunca tuvo una prótesis deportiva, así que está expectante por conseguir una, que sea hecha a medida y se adapte a sus necesidades.

Nahuel asegura que no tiene bronca por el rechazo de la obra social, pero sí sintió enojo al no poder seguir entrenando de manera completa.

Sin esa prótesis no puede hacer la carrera que implica el lanzamiento de la jabalina.

La campaña que comenzaron la nombraron “Por una pata nueva”, y todos los datos para sumarse y ayudar a que Nahuel consiga una pierna atlética se encuentran en su cuenta de Instagram @nahuuarroyo. Allí también aclaran lo recaudado y los gastos.