Plaza Urquiza: Copada por patotas de jovenes que ahora van armados con cuchillos

Después de “la guerra de las gorras”, ocurrida siete días atrás, este viernes se instaló un fuerte operativo de seguridad en la Plaza Urquiza. Sin embargo, se produjeron nuevos incidentes, que terminaron con chicos demorados y armas blancas secuestradas.

Pasadas las 18, la plaza estaba repleta de gente. En un momento dado, dos adolescentes comenzaron a correr y los policías los alcanzaron. Según trascendió, ambos habrían apuntado en la cabeza con un arma de juguete a un joven que vendía golosinas.

Esa situación motivó que de repente llegaran al lugar decenas de policías, quienes les pidieron a los distintos grupos de chicos que se dispersaran. En medio de esa situación, los uniformados advirtieron que tres de esos menores de edad estaban armados con cuchillos, informó La Gaceta.

Los tres fueron llevados al Centro de Atención y Derivación (CAD) en calidad de demorados hasta que el juez de Niñas, Niños y Adolescentes se pronuncie al respecto.

Quienes paseaban por la plaza en ese momento quedaron atemorizados tras esa escena. Gloria Herrera consideró “espectacular que se hagan estos operativos para que la gente pueda disfrutar de la plaza y no quede a merced de estos salvajes”.

Luciana, quien también presenció el operativo, lamentó: “es tristísimo lo que pasa en esta provincia, no se le puede echar la culpa a nadie, solo a los padres que no controlan a sus hijos. Me voy aterrada a mi casa. Con esos cuchillos podrían haber matado a un joven”.

fuente: lagaceta, contexto