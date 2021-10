TUCUMAN: Robaron de una concesionaria camionetas valuadas en mas de 4 millones

Dos camionetas fueron robadas por una banda de por lo menos tres delincuentes el martes a la madrugada en una concesionaria de autos usados, en Santa Fe al 1400.

La contadora Gabriela Anna de Pedraza dijo que encontraron el portón abierto y faltaban dos camionetas VW Amarok blancas. “Una es modelo 2013, dominio NSM268, y la otra es 2014, patente MUI 202”, informó la mujer.

“Llamé al servicio de alarmas y me dijeron que alguien la había desactivado a las 3.30. Es increíble que no nos avisen de algo así en el momento, se supone que no es un movimiento normal”, señaló.

Los delincuentes ingresaron utilizando una llave, las puertas no estaban forzadas. Apagaron la alarma y sacaron los DVR de las cámaras de seguridad, por lo que sus movimientos dentro del local no quedaron registrados. En las dos camionetas cargaron computadoras, equipos de hidrolavadoras y aspiradoras industriales; pero además irrumpieron en una oficina y se llevaron una carpeta que contenía los títulos de varios de los automotores exhibidos, incluyendo el de una de las camionetas Amarok. A los papeles del otro rodado no lo hallaron porque era de un tercero que estaba exhibiendo su vehículo en ese salón.

“Sabemos que debe haber sido alguien cercano, porque indudablemente accedieron con llave. Pueden habérsela robado a un empleado”, dijo la empresaria.

En la investigación del hecho están interviniendo la fiscalía de Robos y Hurtos I, a cargo de Diego López Ávila, y la división Sustracción Automotores de la Policía, al mando de Adrián Roberto Hisa.

Según fuentes judiciales uno de los rodados podría estar en otra provincia, dado que esa camioneta no estaba registrada en Tucumán. La Justicia además, le habría brindado una constancia a Anna, para que presente en el Registro Automotor y así se bloquee cualquier transacción de por lo menos ocho autos, cuya documentación fue robada del concesionario el martes.

fuente: contexto