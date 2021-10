El presidente Fernández le pidió a los tucumanos “unirnos para convencer a los que no piensan como nosotros”

El presidente de la Nación encabezó el acto de lanzamiento de campaña del Frente de Todos en Tucumán, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 14 de noviembre.

El evento se desarrolló ante una multitud de militantes en el hipódromo. (Cerca de 40 mil personas).

A las 17.47, el primer mandatario arribó al campo hípico en helicóptero junto al jefe de gabinete, Juan Manzur, el gobernador provincial, Osvaldo Jaldo y otros funcionarios nacionales y provinciales. Y los candidatos, Pablo Yedlin, Sandra Mendoza, Rossana Chahla, Agustín Fernández y Alejandro Melo.

LAS FRASES

Jaldo: “Gracias querido Juan (Manzur). Gracias querido presidente (Alberto Fernández). Que alegría sentimos los peronistas. El peronismo en Tucumán ha vivido momentos difíciles pero hoy estamos más unidos que nunca. Se terminaron las diferencias, nadie puede mirar para otro lado, tenemos que ganar las elecciones”.

Manzur: “En el peronismo hay un jefe y él es el que manda. En el peronismo nacional, el jefe es Alberto Fernández. Las elecciones internas terminaron y hoy el peronismo está más unido que nunca. Los votos que hagan falta, los pone Tucumán”.

Fernández: “Osvaldo (Jaldo) y Juan (Manzur) fueron a una elección primaria y hoy estamos trabajando juntos. Así es la democracia. El tiempo de la desdicha ha quedado atrás. A la deuda (con el FMI) le decimos que no. Sé lo que padece el norte y tenemos que ayudarlo a ponerse de pie. Poco a poco debemos ir terminando con los planes sociales para que se recupere el empleo en el país. No voy a parar hasta que todos en la Argentina tengan un trabajo. Yo sé que muchos de los que me aplauden tienen un lan social y quieren un trabajo. Necesitamos terminar con las discordias, con la disputa y la grieta, por eso les pido a los tucumanos que debemos unirnos para convencer a los que no piensan como nosotros”.

fuente: losprimeros