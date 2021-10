El Dolar cerro a $ 188.

El dólar paralelo subió otro $1 este miércoles yDe esta manera,, máximo en tres semanas.

“No es la suba de hoy lo que nos tiene que sorprender sino la estabilidad que tuvo las últimas tres semanas, cuando venís de una inflación del 3,5% en septiembre y cuando los primeros datos de octubre marcan niveles similares en los aumentos de precios”, dijo a Ámbito el analista financiero Christian Buteler.

“Si el peso cae contra todos los precios de la economía, ¿por qué no lo haría contra el dólar blue?. La tendencia es alcista, no me cabe ninguna duda. ¿Cuánto va a seguir subiendo? no lo se, depende de cómo se comporte la política monetaria, de cuántos pesos se emitan”, acotó.

Por su parte, el director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), Santiago Abdala, sostuvo que “es probable que a partir de las últimas restricciones para operar con los dólares financieros se haya generado una mayor expectativa de escasez y que esto haya provocado una mayor demanda de dólar blue a modo de refugio”.

El especialista agregó que la aceleración de la inflación también contribuye a que “la gente quiera deshacerse de los pesos más rápido” e imagina también una dinámica alcista a futuro, cuya magnitud depende de como se desarrollen los acontecimientos políticos y económicos, como el resultado de las elecciones legislativas de noviembre o la emisión del Banco Central.

Con el repunte de este miércoles, la cotización del dólar en el mercado paralelo acumula en lo que va del mes un avance de $2 (1,1%).

Durante septiembre, el dólar blue registró una suba de $4,50 (+2,5%), tras anotar en agosto su menor alza desde marzo, al trepar apenas $1 (+0,6%). Luego de tocar un mínimo de $139 a principios de abril, el dólar paralelo aumentó $9 en abril (6,4%), $7 (4,7%) en mayo, $11 (7%) en junio, y $12,50 (+7,4%) en julio.

El récord histórico nominal del dólar blue se registró el 23 de octubre de 2020, cuando la cotización se disparó hasta los $195. Ese día la brecha registró un récord del 150%. Mientras tanto, el nivel máximo de la brecha en 2021 fue anotado en enero cuando alcanzó el 94,8%.

fuente: ambito