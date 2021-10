Manes, duro con Macri por no haberse presentado a declarar ante la Justicia: “Necesitamos ejemplaridad”

El neurocientífico criticó al expresidente por no ponerse a derecho y tensionó la relación con Pro en medio de la campaña electoral

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio Facundo Manes cuestionó hoy al expresidente Mauricio Macri por haberse ausentado a prestar declaración indagatoria ante la Justicia y tensionó el clima en la coalición opositora en medio de la campaña electoral rumbo a las legislativas del 14 del mes próximo. “Me parece que Macri se debería presentar como cualquiera de nosotros” , dijo el neurocientífico y dirigente de la UCR en una entrevista al canal A24.

“Yo no soy abogado”, dijo Manes, “pero una de las cosas que necesitamos es ejemplaridad , y si a cualquiera de nosotros nos convocan, tenemos que ir, por más que sea injusta la causa”, completó.

Facundo Manes no escatima las críticas al expresidente y transita la campaña electoral haciendo equilibrio en el espacio opositor. El mes pasado dijo, en una entrevista televisiva, que “Macri fue una frustración”. Y buscó despegarse de su gobierno en varias oportunidades.

Macri había sido convocado para declarar en los tribunales de Dolores el pasado 7 de octubre. Está imputado por el presunto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, en una causa por la que ya fueron procesados los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El juez federal Martín Bava, subrogante del juzgado que dejó Alejo Ramos Padilla, lo citó y le prohibió la salida del país, pero entonces el expresidente ya se encontraba en Estados Unidos. Por eso la citación judicial fue postergada para hoy.

Mauricio Macri no se presentó a la indagatoria en los tribunales de Dolores y recusó al juez por considerarlo parcial e incompetente

De todas formas, a través del abogado Pablo Lanusse, Macri optó por no presentarse esta mañana a declarar y, en dos escritos, recusó a Bava (lo calificó como parcial e incompetente) y pidió la suspensión de la audiencia. En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el expresidente dijo que el juez es “manifiestamente incompetente”.

Por haberse ausentado, la abogada Valeria Carreras, que representa en el expediente la querella de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, pidió la detención de Macri.

“Si Macri no es conducido por la fuerza pública estaremos frente a una nueva ofensa no sólo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, sólo pide justicia”, planteó la representante de la querella en el escrito al que accedió LA NACION.

