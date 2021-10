“Si el 28 Macri no va a indagatoria, lo van a buscar con la fuerza pública”

La abogada de los familiares de las víctimas del ARA San Juan, Valeria Carreras, se refirió a la ausencia del expresidente en la audiencia de ayer. “Tememos que Macri se fugue”, reveló.

La abogada del grupo mayoritario de familiares de víctimas del Submarino Ara San Juan, Valeria Carreras, habló este jueves sobre ausencia del expresidente Mauricio Macri en la audiencia de ayer y dio detalles sobre la nueva indagatoria, que será el próximo 28 de octubre “bajo apercibimiento de ley en caso de no concurrir”.

“Macri presentó un escrito recusando al juez, es decir, que dice que no quiere a ese juez, sino a otro, bajo el argumento de que es arbitrario y que tiene una opinión sesgada, lo que se traduce en un juez parcial”, explicó Carreras en declaraciones al programa de El Destape Radio, Habrá Consecuencias, en el marco de la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes del submarino.

En tal sentido, la abogada enfatizó que, a las pocas horas de esa presentación, “el juez rechazó la recusación y le fijó una nueva audiencia para el 28 (de octubre) bajo apercibimiento de ley en caso de no concurrir, lo que significa que, si no viene, se hace efectivo lo que prevé la ley, lo que significa que lo van a buscar con la fuerza pública“.

“El juez ya le dijo que si no va a la indagatoria lo va a buscar con la policía, porque es la tercera vez”, remarcó, al tiempo que aclaró que Pablo Lanusse (el abogado defensor del ex presidente) “dijo que Macri va a ir el 28”.

Cabe destacar, que luego de que el expresidente no se presentara en la declaración indagatoria en la jornada de ayer, la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, representada por Carreras, solicitó la detención de Macri.

En otro tramo, Carreras cuestionó que Patricia Bullrich le envió una carta al juez de Dolores, Martín Bava, quien había citado a indagatoria al exmandatario, donde le solicitó que evite “cualquier decisión apresurada”, dado que Macri iba a volver a fin de mes al país. “Bullrich dijo que Macri es republicano y va a cumplir, pero le falló a ella: volvió de viaje y no fue”, apuntó Carreras.

Sobre este aspecto, la letrada sostuvo que en esta causa “hay un manejo de poder mediático muy fuerte de parte de Macri”. “Cuando citaron a (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani no hubo comunicados ni notas devastando y carpeteando al juez”, señaló, mientras que destacó que “esto es un mensaje para Arribas y Majdalani: Macri les soltó la mano“.

“Tememos que Macri se fugue”

Por otro lado, la abogada confesó que con familiares de las víctimas del ARA San Juan “tememos que Macri se fugue”: “Lo tenemos como un elemento de alarma, porque el 1 de octubre se hace público que es citado a indagatoria, y al otro día sale un vocero de la embajada a decir que Macri había sido invitado a ser profesor en Estados Unidos en una universidad de economía, y él acepta”.

En esa línea, remarcó que el expresidente “no habla fluidamente castellano, no habla correctamente inglés y no tiene ningún tipo de preparación académica en cuanto a economía, es ingeniero”. “Además, no es en economía la mejor experiencia que tiene”, enfatizó. Por esos motivos, sentenció: “El plan B de Macri es escapista“.

