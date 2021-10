Para el Ministro de Economía Martin Guzmán: “Juntos por el Cambio tiene una postura antiargentina”

apuntó contra la oposición en medio del debate por el congelamiento de precios

El ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionó fuertemente a la oposición en medio de las discusiones generadas por la política de precios congelados que impulsa el gobierno nacional para controlar la inflación.

Ante una pregunta del periodista Gustavo Sylvestre en C5N, aseguró: “Juntos por el Cambio formó básicamente una alianza con parte del poder económico en la Argentina y también con el establisment financiero, con el poder financiero internacional. Fue una alianza que fue en contra de los intereses del pueblo. Eso es lo que motiva a gente como a mí, es mi caso, a dar todo para cuidar a la Argentina, porque eso es antiargentina, la posición que mantienen dirigentes claves de Juntos por el Cambio ”.

Y completó: “ Hoy la escuchaba a la ex gobernadora Vidal, por ejemplo, o al ex presidente: es una posición antisoberanía, antiargentina, en contra de los intereses de la Patria ”.

Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, planteó ayer que el congelamiento de precios no va a resolver el problema de la inflación en virtud de experiencias pasadas donde se han adoptado medidas similares que terminaron fracasando. En el mismo sentido se expresó Mauricio Macri, pese a que en el último año de gestión también promovió acuerdos con empresas para que no suban los valores de productos de consumo masivo y de las tarifas de servicios esenciales.

Como contrapartida, Guzmán respaldó al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, al asegurar que nadie se corta sola y sus decisiones fueron consensuadas con el equipo económico. “Lo que se está haciendo para reducir la inflación y lo que está haciendo el Gobierno en materia de precios tiene apoyo de todo el gabinete,” agregó.

Si bien no habló de un golpe blando como sí hizo Victoria Tolosa Paz, candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Guzmán aseguró la Argentina atraviesa un conflicto de intereses: ”Si hay pocos que no quieren colaborar con un proceso de desinflación, el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados, tiene que aplicar instrumentos con los que cuenta para que se pueda ir anclando el proceso de desinflación”.

“Cuando a la derecha le tiramos la justa, de inmediato sacan a sus perros a ladrar, porque si se supiera de qué se trata esto, no podrían ganar ninguna elección”, resumió.

