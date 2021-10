La Patria llora la partida de un Heroe: Profundo pesar por la muerte de un comando que desembarcó en las Islas Malvinas el 2 de Abril de 1982

El fallecimiento de José Ramón Cardillo, uno de los héroes tucumanos de Malvinas, genera enorme pesar.

Cardillo participó del Operativo Rosario de recuperación de nuestras islas.

Era buzo táctico cuando llegó a las Malvinas con las Fuerzas Especiales de la Armada en el ARA Santísima Trinidad. El desembarco se produjo el 2 de abril de 1982 en Puerto Argentino.

En abril de este año, el 39º aniversario se inauguró en Tafí Viejo la plaza José Ramón Cardillo en el barrio Policial 4.

“Estoy muy sorprendido y agradecido porque todo un pueblo me haya distinguido. Es muy difícil recibir los honores de un soldado en vida por eso estoy muy emocionado, en este barrio que se eligió viven mis dos hijas y mis nietos. Espero que para los argentinos Malvinas sea lo mismo que significa para mí: un territorio que nos corresponde, que es nuestro. Nosotros perdimos una batalla pero la guerra sigue y ahora está en el concepto de recuperación de lo que es el territorio nacional. Como dice el himno a Sarmiento: con la espada, con la pluma y la palabra. Si no se deja que se lean las palabras y no se escucha entonces tronará el cañon de vuelta. Es hora de que la recuperación sea de manera diplomática. Las Malvinas son y serán siempre argentinas”, indicó el ex combatiente.

José María Posse escribió en Facebook:

HA FALLECIDO EL SUB OFICIAL BUZO TÁCTICO VGM JOSÉ RAMÓN CARDILLO.

Nacido en Tucumán el 30 de Agosto del año 1948, luego de realizar sus estudios primarios y secundarios, ingresó a la Armada Argentina en 1964, de donde egresó con el grado de Cabo Artillero en 1968.

Al año siguiente, realizó el curso de Buzo Táctico en la Escuela de Buceo de la Armada, donde se recibió con honores en 1969. Desde el año 1970, fue perfeccionándose hasta convertirse en Instructor de Comandos de la Armada.

Fue movilizado con su unidad al Sur, en ocasión del conflicto con Chile por el Canal de Beagle.

Durante la Guerra por Malvinas, entró en operaciones de combate el 2 de Abril de 1982, en el marco de la Operación Rosario. Le tocó mostrar su temple y profesionalismo en la toma de la casa del gobernador inglés, ocasión en la que cayó herido mortalmente el capitán Pedro Giachino y fue alcanzado por fuego enemigo el segundo de la patrulla, teniente Diego García Quiroga. También resultó herido el cabo enfermero Urbina. Fue entonces que Cardillo se hizo cargo de la tropa y logró (en medio de un fuego graneado), conseguir la rendición de los soldados ingleses allí apostados, sin causar bajas al enemigo, tal cual les había sido ordenado. Una fotografía que dio la vuelta al mundo (y que ilustra esta nota), lo muestran junto a un oficial británico el día de la toma de las Islas.

Durante 74 días nuestra bandera flameó en Malvinas gracias al sacrificio de estos bravos de la Patria.

Siguió su carrera militar formando a varias generaciones de Buzos Tácticos y ganándose el afecto y reconocimiento de sus superiores.

Pasó a retiro en el año 1995, luego de toda una vida dedicada a su vocación militar.

Condecorado con la medalla del Congreso a los Combatientes de Malvinas y por la Armada Argentina con la medalla por Operaciones en Combate, se convirtió en una figura señera para los veteranos de guerra.

Fue presidente del Centro de Estudios Patrióticos de la Provincia de Tucumán.

Residía en Tafí Viejo, desde donde se erigió como uno de los principales propagadores de la causa por la reivindicación de los ex combatientes de Malvinas. Dictó charlas, ciclos y conferencias en escuelas, colegios e instituciones de toda la provincia.

Promovió una serie de homenajes, gracias a lo cual se erigieron monumentos y calles en honor a sus camaradas fallecidos en la guerra. Fue el gestor de la recreación de la Operación Rosario que cada 2 de abril se teatraliza en Tafí Viejo con maquetas de buques y aeronaves a escala. Él eligió personalmente el lugar donde se erige el conjunto de monumentos a los héroes tucumanos en Malvinas en Yerba Buena.

Hombre de carácter excepcional, de rectitud probada, su don de gentes se demostraba en cada ocasión. Fue un verdadero caballero de modales correctos, generoso y empático; de palabras justas y gran sabiduría, que ponía al servicio de sus semejantes. Como esposo, padre y amigo, siempre dio lo mejor de su persona, convirtiéndose en un modelo a seguir. Su fallecimiento fue hondamente sentido por una sociedad que gracias a hombres como él, lograron poner a los veteranos de Malvinas en el sitial que merecen.

Una plaza en Tafí Viejo y próximamente una calle en Yerba Buena, recordarán por siempre su memoria.

HONOR Y GLORIA ETERNA A UN VERDADERO HEROE DE LA PATRIA

Su amigo, honrado de serlo, José María Posse.