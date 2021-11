Anahi fue encontrada en Cordoba

La menor Anahí Figueroa apareció sana y salva en la localidad de Sinsacate, en la provincia de Córdoba.



El director General de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía, Comisario Mayor Julio Fernández, confirmó que la Policía de Córdoba cruzó el vehículo conducido por “un tal Porteño”, en el que era trasladada la menor de 12 años.

El hombre quedó demorado y el vehículo secuestrado a disposición de la Justicia. En el auto marca Chevrolet Corsa iba además una mujer.

La intensa búsqueda a nivel nacional fue impulsada con instrucciones precisas del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el jefe de Policía, Manuel Bernachi.

La adolescente de Villa de Leales estaba desaparecida desde la madrugada del domingo 31 de octubre y fue localizada en Sinsacate, una localidad del centro-norte de la provincia de Córdoba, ubicada en el sur del departamento Totoral.

Cabe recordar que desde el primer momento se aplicó el protocolo de desaparición de personas y el sistema de búsqueda de menores ‘Abigail’ para dar con el paradero de la adolescente. Además, se realiza el debido análisis de las cartas que la menor habría dejado y que indicarían las razones de su partida. Los pesquisas también evalúan a través de los escritos si existió algún tipo de delito que motive su huida. Por estas horas, investigan si salió de la provincia acompañada de un conocido.La niña fue vista durante la madrugada del domingo en su casa, ubicada en el Barrio San Alberto de esa localidad. Allí, vive con el padre y sus hermanos, entre otros ocupantes. Alrededor de las 4.30, tuvo contacto con uno de los hermanos y estaba vestida con remera gris y un short de color negro.

La madre, Sonia Sir, contó además que habría entregado unas cartas a la pareja del padre a las 6, aproximadamente. Estaban dirigidas a ella y le contaría situaciones intrafamiliares, aunque esto será investigado por la Justicia. “En ese momento, llevaba un jean azul y un buzo blanco”, expresó.La mujer señaló que había visto a su hija “en un bingo familiar durante la noche”.

“Cuando terminó la reunión, Lucrecia se fue a la casa junto con su hermano y la novia (la cuñada). Luego, alrededor de las 3.30, pasé por la vivienda y estaba ahí. No vi ni noté algo sospechoso en ese momento. Le pregunté qué hacía levantada a esa hora; me contestó que no tenía sueño”, relató la madre, quien luego siguió camino a su hogar.