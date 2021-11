URGENTE: Se busca intensamente a una niña, de 12 años, de Villa de Leales

Lucrecia Anahí Figueroa tiene 12 años y por estas horas es intensamente buscada en Villa de Leales y en distintas zonas de la provincia. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos aplicó ya el protocolo de desaparición y el sistema de búsqueda de menores “Abigail” para dar con el paradero de la chica.

Según la denuncia de la familia, la niña fue vista durante la madrugada del domingo en su casa, ubicada en el Barrio San Alberto de esa localidad. Allí, vive con el padre y sus hermanos, entre otros ocupantes. Alrededor de las 4.30, tuvo contacto con uno de los hermanos y estaba vestida con remera gris y un short de color negro.

La madre, Sonia Sir, contó además que habría entregado unas cartas a la pareja del padre a las 6, aproximadamente. Estaban dirigidas a ella y le contaría situaciones intrafamiliares, aunque esto será investigado por la Justicia. “En ese momento, llevaba un jean azul y un buzo blanco”, expresó.

La mujer señaló que había visto a su hija “en un bingo familiar durante la noche”. “Cuando terminó la reunión, Lucrecia se fue a la casa junto con su hermano y la novia (la cuñada). Luego, alrededor de las 3.30, pasé por la vivienda y estaba ahí. No vi ni noté algo sospechoso en ese momento. Le pregunté qué hacía levantada a esa hora; me contestó que no tenía sueño”, relató la madre, quien luego siguió camino a su hogar.

La Fiscalía tomó intervención esta mañana, tras recibir la denuncia desde la comisaria de Villa de Leales sobre el caso. Esa unidad fiscal dispuso la aplicación de los protocolos de desaparición y el denominado “Abigail”. También solicitó la intervención de la División Trata de Personas de la Policía y de Delitos Telemáticos para rastrear la ubicación del teléfono de la menor.

Otras de las medidas adoptadas fue el envío de circulares a los puestos de control fronterizo y las sedes de la fuerza de seguridad. Asimismo, se pidieron informes a los hospitales y centros sanitarios de la zona y de la capital provincial. No se recibieron datos relacionados con la desaparición.

Por información, comunicarse a la línea telefónica 381-3327446.