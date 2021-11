Un fallo judicial lo autoriza a subrogar un vientre para ser padre soltero

Lo hizo la jueza cordobesa Mónica Parrello. Es un precedente en el país. La gestante es una prima del interesado.

La jueza de Familia de Quinta Nominación de Córdoba, Mónica Parrello, autorizó a un hombre de 40 años a subrogar un vientre para convertirse en padre soltero.

El peticionante había iniciado el trámite en la Justicia hace dos años junto a su pareja, también varón, pero en noviembre del año pasado se separaron y él decidió continuar con su paternidad solo.

“La subrogación de vientre no está prevista en nuestra legislación, si bien está prevista en los tratados internacionales a los que hemos adherido y por eso lo que permitimos es que la técnica se pueda prestar en caso de subrogación de vientre”, aclaró a Cadena 3 Parrello.

Según explicó una prima del hombre, que ya ha tenido hijos, iba a prestar su vientre para que se geste este bebé, con óvulos de una donante anónima y material genético de, en su momento, alguno de los integrantes de la pareja.

Como el peticionante se separó, se readecuó nuevamente el proceso y con intervención de un equipo técnico y un psicólogo se autorizó seguir con el proyecto de paternar solo y de todo lo que implica una familia uniparental.

“Se hizo con varias entrevistas y presencia de la fiscal que acompañó favorablemente. Vimos en él este deseo de tener un hijo y la convicción de esta prima de que el bebé que va a gestar no va a ser su hijo”, señaló.

Al respecto remarcó, “ella no es la madre porque no tiene voluntad procreacional con este bebé que va a gestar”. “No es su bebé y no aporta material genético, aporta el útero, la cajita. Lo va a gestar, lo va a parir, pero sabe que no es la madre y no cuestiona serlo”, subrayó.

Según adelantó al momento de nacer el bebé será inscripto con el nombre y apellido del papá.

“No es un trámite engorroso en la medida que las cosas estén planteadas claramente y tengamos este trabajo de campo de investigar a la mamá en el aspecto psicológico”, insistió.

fuente:CADENA3