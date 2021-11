Osvaldo Jaldo recibió al jubilado que le había dejado una carta en la urna pidiéndole un techo y le prometió una solución

Jaldo recibió esta mañana en la Legislatura a Rolando Ponce, luego de enterarse de que el hombre necesitaba una vivienda. El jubilado pudo reunirse con el primer mandatario luego de que Julieta Rebola, presidenta de mesa en la Escuela Campos de las Carreras durante las elecciones generales del domingo, encontró la carta dentro del sobre durante el conteo de votos.

“No esperaba este recibimiento. La historia de mi vida es que siempre trabajé y no pude tener un techo digno. Por eso, pedí esta ayuda porque la jubilación no me alcanza para pagar algo más”, explicó Ponce.

¿Cómo se le ocurrió contactar al gobernador?, le consultaron los medios. “Hice la carta un viernes y decidí ponerla en el sobre, porque era la única manera que tenía de hacer esto. No esperaba que sea tan rápida la reunión. Fue un encuentro muy lindo. El gobernador me dijo que hará las gestiones para conseguir una casa. Le agradezco a la presidenta de mesa que le dio volumen a esta carta y la hizo viral”, contó el jubilado.

“Aprovechando que la democracia nos permite poder votar, Rolando introdujo una cartita para que lo ayudemos a resolver su problema habitacional. Cuando supe de la nota lo invité junto a Julieta inmediatamente para hablar. También debo felicitarla a ella, porque si no tomaba la decisión de viralizar la carta esto no llegaba a nada. Vamos a trabajar para buscar una solución a Rolando. Él no quiere que le regalen nada, quiere pagar la cuota de una casa”, detalló el gobernador.

Por su parte, Rebola explicó que a la hora del escrutinio las autoridades de mesa suelen encontrar bromas o descargos de la ciudadanía, pero este caso fue especial. “Estábamos abriendo los sobres y encontré un voto con la carta. Empezamos a leerla entre los cuatro fiscales y yo, y decidimos que no podía quedar ahí. Pienso que podría haber sido mi papá el que haya escrito. Yo no tengo llegada con nadie, por eso la publiqué en las redes sociales para que pueda llegar a quien quiera ayudar”.

Por último, la presidenta de mesa destacó: “el gobernador no dudó en pedirle sus datos para ayudarlo. Siempre que tengamos la posibilidad tenemos que intentar asistir a las personas que lo necesitan”, agregó Rebola.

La carta había sido difundida este lunes en las redes sociales por la joven Julieta Rébola. “Ayer fui presidente de mesa y en el escrutinio encontré en un sobre esta carta, y se me partió el corazón en mil, la comparto por acá a ver si alguien me lee y lo podemos ayudar”, publicó en su Twitter.

En el posteo se puede leer la misiva que dejó en la urna el jubilado Rolando Ponce, un vecino de Manantial Sur, que tiene 67 años.

El hombre expresó en la carta que vive con su “compañera” y que, por cobrar la jubilación mínima, no llega a cubrir los $ 10 mil que abona de alquiler por la casa donde vive actualmente. Debido a su delicada situación económica, pidió una colaboración al gobernador Osvaldo Jaldo, al tiempo que ofreció devolverle el favor con trabajo.

“Le voy a pedir un gran favor. Yo nunca molesté a nadie, pero lo voy a molestar. Soy un jubilado de 67 años y le pido que me ayude, porque ya no puedo pagar más un alquiler. Lo que cobro no me alcanza. Yo cobro el plan que es para el adulto mayor. Mi sobrino me alquilaba pero él me pide la casa. Yo me fui a buscar en otro lugar y lo menos que me piden son 10.000 y en otro lugar me piden 11.000 y no llego. Lo único que le pido es si me puede conseguir una casita chiquita que yo pueda vivir con mi compañera y que me dé en cómodas cuotas. Yo quiero pagarla, no quiero vivir gratis”, resaltó Ponce.

“Soy peronista de sangre. Le pido que me ayude, no tengo dónde vivir, por eso lo molesto, como le dije no soy de molestar. La plata no me alcanza para pagar un alquiler y me veo obligado a pedir ayuda. Solo quiero que el día que Dios me lleve tener un techo donde me puedan velar en paz -detalló-. Bueno señor (dijo en referencia a Jaldo), espero me de una mano, señor gobernador Jaldo, que Dios y la Virgen lo protejan todos los días. Lo saludo atentamente. Espero una respuesta pronto. Abrazo. Viva Perón”, concluyó.