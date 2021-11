ROBERTO SANCHEZ: “Tenemos muy claro el objetivo, ser gobernador de Tucumán”

El electo diputado nacional confirmó a BLL que buscará ser gobernador de los tucumanos; “como se dice, todo cura quiere llegar a ser Papa, los comisionados quieren llegar a ser legisladores y los concejales a intendentes y entonces por supuesto que se me cruza por la mente ser candidato a gobernador de la provincia y lo digo sin ningún problema porque para eso comencé esta carrera de ser diputado recorriendo la provincia de punta a punta”.

“Ahora vamos a ir a defender en el congreso a los tucumanos y a los argentinos pero también seguiremos recorriendo toda la provincia para darle una opción y alternativa a los tucumanos para cambiar de una vez y para siempre nuestra provincia” afirmó Sánchez.

Sobre los deseos que tienen otros integrantes de Juntos por el Cambio, como por ejemplo Germán Alfaro, el actual intendente de Concepción afirmó; “se discutirá en otro ámbito, nosotros estamos con esas intenciones y luego veremos cuando vayan transitando los meses pero tenemos el objetivo muy claro de ser gobernador de la provincia” indicó.

A Sánchez lo reemplazará al frente del municipio local el actual Presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Molinuevo, y esto genera incertidumbre entre los concepcionenses por el “trato” que recibirá esta gestión desde el gobierno provincial, a lo que el ex piloto de Rally contestó; “acá viven 75 mil tucumanos, que son ciudadanos más de esta provincia, entonces no pueden estar en contra de Molinuevo o de nuestro gobierno, estarían en contra de tucumanos que viven en nuestra ciudad y somos parte de ese Tucumán y hay que respetar a todos, no porque seamos de otro espacio político nos van a castigar” sentenció.

