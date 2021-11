Hablo Irma, la mujer que fue secuestrada por un OVNI en La Pampa(VIDEO)

Hasta el momento, se la conocía como “I.R.” y era la protagonista del suceso paranormal más reciente y comentado del país. El 16 de noviembre, su esposo reportó su desaparición luego de no tener noticias suyas durante varias horas. El personal policial desplegó un operativo que tuvo varias dificultades y pocos resultados. Pasado un día entero, la mujer apareció a 60 kilómetros de su casa y sin poder hablar. Comenzaron a circular versiones de una abducción alienígena y su historia despertó el interés de expertos en Estados Unidos, Rusia y España. Ahora, Irma Rick recuperó la capacidad de expresarse y brindó su testimonio ante las cámaras.

En diálogo con Crónica TV, la vecina del pueblo pampeano Jacinto Arauz relató que estaba en su casa, sentada en la comodidad de su living, cuando comenzó a advertir situaciones extrañas. “Me levanté, tomé dos o tres mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar como un zumbido de viento fuerte en el teléfono y salí a ver pensando que mi marido se había olvidado de algo”, dijo. Ese es su último recuerdo. A partir de ese momento, su memoria quedó en blanco hasta el día después, cuando recuperó la consciencia en un lugar alejado.

“Solo escuché el viento como fuertísimo. No sé si era de noche o de día. Atinaba a abrir los ojos y veía luces y todo blanco, como si fuera nieve. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos”, describió.

Se despertó “sentada en la calle con las piernas extendidas” y “los brazos arriba de las piernas”. En la entrevista televisiva aseguró desconocer cuánto tiempo estuvo sentada y la cantidad de horas que transcurrieron entre que perdió el conocimiento y apareció en el campo.

En el bolsillo de su campera estaba su celular. “Creo que eran las 5.10 de la mañana. Lo primero que atiné es a llamar a mis hijos pero no podía hablar. Le empecé a escribir a los chicos, ellos me hacían videollamada pero yo lo único que hacía era mover las manos”, detalló.

Siempre de acuerdo a su relato, recién pudo recuperar el habla seis horas después de haber sido encontrada y, según le contaron, la hallaron “muy sucia y tenía olor”. Además, remarcó que es imposible que ella haya caminado esos 60 kilómetros. “Llego a la tranquera y me canso”, manifestó. Por último, indicó que tiene un corte ya cicatrizado en la cabeza que no sabe cómo se produjo.

“Tengo algo que me han hecho en la cabeza. ¿Con qué me voy a hacer eso? Me llevaron a General Acha, me hicieron una tomografía y me salió todo perfecto”, concluyó. /La Nación