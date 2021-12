El senador Bullrich anunció su renuncia y le pidieron que se quede

El senador del PRO padece ELA, hizo pública en la sesión su decisión. Mayans propu

“Renuncio a mi banca con mucha tristeza y mi última actividad legislativa es un proyecto de ley de educación inclusiva por el que pido tratamiento sobre tablas que busca igualar oportunidades y que, como todo lo que hecho hasta ahora en mi vida política, intenta dejar de lado egoísmos y vanidades para buscar el consenso”, fueron las primeras palabras de Bullrich.

El tiempo que viene lo dividiré entre mi familia y la lucha contra ELA. Esta enfermedad que por poco frecuente está poco investigada y contra la la que hay mucho para hacer. Mi fundación lanzada va en ese sentido.

“Desde que entré a la política siempre intenté ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía aunque no fuera inconveniente. Hoy, desde este recinto que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo, nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales”, fueron las causas de la salida que expresó el senador.

“Seguiré trabajando por un país mejor porque ese es le compromiso que asumí por mis hijos y es un compromiso para toda la vida. El tiempo que viene lo dividiré entre mi familia y la lucha contra ELA. Esta enfermedad que por poco frecuente está poco investigada y contra la la que hay mucho para hacer. Mi fundación lanzada va en ese sentido”, dijo Bullrich.

Agradeció a sus compañeros de bloque, a los ex senadores Federico Pinedo y Miguel Pichetto, y a la radical -Silvia Elías de Pérez y Mayans “por su fe”. Los tres comparten la práctica católica y coordinaron la votaciones en contra del aborto, en 2018 y 2020.

Mayans rompió el protocolo y propuso que siguiera. “No queremos que se vaya. Hay que reconsiderar el tema. Que trabaje de forma remota y su bloque exprese el voto”, planteó. Cristina recordó que la renuncia no había sido presentada formalmente y por lo tanto podría reconsiderarse. “Tomémonos un tiempo para que el senador lo evalúe”, propuso el jefe de Juntos Luis Naidenoff.

Pero Bullrich hizo llegar un mensaje a través de su familia en el que ratificaba que se va. “Fue una decisión que tomé con mi familia”, reiteró y se mantuvo en la sesión.

fuent:LAPOLITICAONLINE