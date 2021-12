Uno por uno, los proyectos y programas anunciados por el Presidente para Tucumán

Se trata de más de 50 iniciativas que llegarán a la provincia por medio de los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo nacional.

El presidente, Alberto Fernández, visitó ayer la provincia para mantener la reunión del Gabinete Federal en la ciudad de Monteros, designada ayer como Capital Alterna del país. En la oportunidad, el jefe del Poder Ejecutivo nacional anunció diferentes proyectos, programas e iniciativas para Tucumán por $33.182.228.389, fondos que serán financiados por la Nación.

Los proyectos fueron rubricados por el gobernador, Osvaldo Jaldo; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y ministros del gobierno nacional.

Resumen de proyectos firmados

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – INVERSIÓN: $1.076.000.000

– Anuncio de la construcción de Centro Ambiental para el Tratamiento Integral de Residuos Urbanos en la provincia de Tucumán.

– Entrega maquinaria y bienes para la gestión integral de residuos en Monteros.

– Anuncio de Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de captación y aprovechamiento energético de biogás provenientes del Relleno Sanitario “Overa Pozo”

Ministerio de Ciencia y Tecnología – INVERSIÓN TOTAL: $375.184.586

– Firma de Carta de Intención para la realización del Primer Parque de Producción Social. La iniciativa está destinada a la creación de estructuras productivas orientadas a atender problemas sociales.

– Anuncio de la Construcción del Instituto Superior de Investigaciones Biológicas.

Ministerio de Agricultura – INVERSIÓN TOTAL: $1.446.514.165

– Anuncio de Inversión para Obras de Agua para riego y Obra de Reacondicionamiento de caminos en el marco del programa GIRSAR (Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural).

– Anuncio de inversión para Proyectos productivos que incluyen inversión, asistencia técnica y obras de acceso al agua en el marco de los programas PROCANOR, PISEAR y PRODECCA.

– Anuncio de firma de convenios en el marco de la Emergencia Agropecuaria- programa de maquinaria para caminos rurales.

– Anuncio de firma de convenio para Agricultura Familiar, Campesina e Indígena – Programa de promoción del trabajo, arraigo y abastecimiento local (PROTAAL).

– Anuncio de inversión por el Fondo Especial del Tabaco (FET).

Ministerio de Desarrollo Social – INVERSIÓN TOTAL: $ 237.625.114

– Firma de convenio para la realización de obras en el marco del Proyecto de Obra Temprana Barrio Mataderos, Monteros.

– Firma de Convenio para la puesta en marcha de OCHO (8) playones multideportivos accesibles.

– Anuncio de inversión para el fortalecimiento del Jardín Maternal Municipal de Monteros.

– Anuncio de la Construcción de un CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL en el departamento de Monteros.

Ministerio de Justicia

– Apertura de nuevo Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en Tafí Viejo. El CAJ va a atender de lunes a viernes de 8 a 13hs en Sáenz Peña 263.

– Nuevo CAJ Itinerante en el Espacio de Memoria “Escuelita de Famaillá”. Apertura: febrero 2022.

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat – INVERSIÓN TOTAL: $ 9.788.894.903

– Anuncio de la Financiación de 44 viviendas para pueblos originarios. En las localidades de Amaicha del Valle y Colalao del Valle.

– Anuncio de la firma de No Objeción Técnica Firmada en el marco del programa Casa Activa. Se trata de 32 viviendas + Centro de Día en la localidad de San Miguel de Tucumán.

– Anuncio de financiación de la construcción de 16 viviendas bajo modalidad de eficiencia energética.

– Firma de acta entrega de No Objeciones Técnicas (NOT) PROGARAMA RECONSTRUIR.

– Se entrega la No Objeción Técnica (NOT) para ONCE (11) proyectos de Terminación de un total NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS (952) viviendas en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

– Firma de ACTA COMPROMISO, en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano, para el financiamiento de obras en el programa de Lotes con Servicios. Se trata de 413 lotes en los municipios de La Cocha; Aguilares; Los Bulacio y Los Villagra; y Las Talitas – Villa Mariano Moreno.

– Firma de Acta compromiso en el marco del programa PROCREAR por la aprobación de un Proyecto de desarrollo urbanístico integral.

– Firma de Acta compromiso en el marco del programa Casa Propia – Construir Futuro, para destinar 350 viviendas del cupo provincial a los municipios de “Monteros” y “Alderete”. Cantidad de viviendas para Montero: 150. Cantidad de viviendas para Alderete: 200.

Ministerio de Turismo y Deporte – INVERSIÓN TOTAL: $ 536.410.000

– Anuncio de inversión para financiar la primera etapa de la construcción del Centro de Desarrollo y Entrenamiento en Altura en el municipio de Tafí del Valle, Tucumán.

– Anuncio de inversión para llevar adelante el proyecto de recuperación de la Estancia Jesuita de La Banda.

Ministerio de Transporte

– Firma de convenio para la implementación de la Tarjeta SUBE en Tucumán.

– Anuncio de Inicio de obras del Nodo Logístico Cevil Pozo.

Ministerio de Desarrollo Productivo – INVERSIÓN TOTAL: $ 400.000.000

– Firma de convenio para el establecimiento en Tucumán de la Línea de Desarrollo Federal para el Financiamiento de Inversión Productiva.

– Firma de Convenio de Colaboración para el desarrollo de actividades de Economía del Conocimiento.

Ministerio de Seguridad – INVERSIÓN TOTAL: $22.500.000

– Firma de Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia de Tucumán.

– Firma de Convenio Específico de Colaboración – Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final (PRO.DE.CO).

– Anuncio de otorgamiento de subsidios a entidades de Bomberos Voluntarios.

Ministerio de Obras Públicas – INVERSIÓN TOTAL: $ 17.095.000.000

– Anuncio de financiamiento otros 3 Centros de Desarrollo Infantil en las comunas de Santa Lucía, Villa Quinteros, Santa Rosa y León Rougés del Departamento de Monteros.

– Anuncio de finalización de la obra de Pavimentación y Cordón Cuneta del Barrio San Carlos, en el marco del Plan Argentina Hace.

– Anuncio de la Emisión en diciembre de 2021 de la No Objeción Técnica para la licitación de la obra del Canal de Alivio Sur del Arroyo El Tejar en el Municipio de Monteros.

– Anuncio del Financiamiento de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Desagües Pluviales del Canal Monteagudo, enmarcado en el Plan Director de la localidad, para la mitigación del riesgo de inundación en el casco céntrico de la Ciudad de Monteros.

– Anuncio del Financiamiento de la Ampliación de Redes Colectoras y Conexiones Domiciliarias Cloacales, y la Ampliación de Red de Agua Potable para los barrios de Nuevo Tejar, Portal del Sol, San Cayetano, Villa Elina, San José y Barrio 69 Viviendas del Municipio de Monteros.

– Anuncio de inicio en diciembre de 2021 de la obra Canal Independencia, en la localidad de Bella Vista.

– Anuncio de Inicio en diciembre de 2021 de la obra de Pavimentación, Alumbrado, Espacio Verde y Desagüe en distintos barrios del tejido municipal de la jurisdicción de Aguilares.

– Anuncio de llamado a Licitación en diciembre de 2021 de la construcción de la Planta de Tratamiento Líquidos Cloacales Famaillá.

– Anuncio de la Emisión en diciembre de 2021 de las No Objeciones Técnicas requeridas para la licitación de las obras de Terraplenes de Protección Ciudad de Lamadrid, Terraplén y Defensas río Conventillo y protección del margen izquierda y ampliación de Cauce Río Marapa, en los departamentos Graneros y Chicligasta.

– Anuncio del Financiamiento de Nuevas Obras de Agua y Saneamiento para la Provincia de Tucumán, en el marco del Programa Federal de Saneamiento (PROFESA) del ENOHSA.

– Anuncio del Financiamiento de la Puesta en Valor del Registro Civil de la localidad de San Miguel.

– Anuncio del Financiamiento de los Parque Tafí Viejo, en el marco del Programa de Parques Argentinos.

– Anuncio del Financiamiento de la Primera Etapa de Compra de Materiales mediante UNOPS, para doce jurisdicciones de la Provincia.

– Firma de Acta para el financiamiento de la obra de Renovación Urbana, Semipeatonalización y Mejoramiento del espacio Público en Monteros.

– Firma de Acta para el financiamiento de la construcción del Complejo Penitenciario Benjamín Paz.

– Firma de Acta para el financiamiento de 21 Nuevos Centros de Desarrollo Infantil.

– Firma de Acta para el financiamiento del Parque Tafí Viejo, en el marco del Programa Parques Argentinos.

Ministerio del Interior – INVERSIÓN TOTAL: $ 934.601.632

– Anuncio de financiamiento para la creación del asiento del Comando de Región IV “TUCUMAN” de Gendarmería Nacional. La obra consiste en la restauración y re funcionalización de los galpones pertenecientes al FFCC Belgrano Cargas en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

– Firma de resolución para la entrega de Adelanto del Tesoro Nacional para la provincia de Tucumán.

