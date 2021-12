El izquierdista Gabriel Boric ganó las elecciones y será el próximo presidente de Chile

El ex líder estudiantil obtuvo 55,8% de los votos. Los comicios registraron la participación más alta desde la instauración del sufragio voluntario

El candidato del Frente Amplio ganó con una abultada diferencia a su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast. El conteo de votos comenzó a las 18:00 hora local, y una hora más tarde quedó el claro el triunfo del diputado por Magallanes, quien registró cerca de 10 puntos de ventaja con más de la mitad de los votos escrutados. Cumpliendo con una tradición republicana, cerca de las 19:20 horas, Kast reconoció la victoria de Boric, felicitándolo y llamándolo por teléfono por su triunfo.

Según el escrutinio del Servicio Electoral (Servel) el diputado de Convergencia Social registró a esa hora el 54,72% de las preferencias, seguido del 45,28% del abanderado del Frente Social Cristiano con un total del 50,01% mesas escrutadas, lo que equivale a 3.889.229 votos. Resalta que desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, ninguna elección había superado el 50% de participación a excepción del plebiscito constitucional de 2020.

Por su parte, el mandatario en ejercicio, Sebastián Piñera, se comunicó por video llamada con el triunfador de esta segunda vuelta y lo invitó a una reunión de trabajo en el Palacio de la Moneda. Quien será su relevo al mando del país, se pronunció: “Voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura”. Luego, el mandatario se dirigió al país destacando la alta asistencia a las urnas, superando los ocho millones de votantes. “Le deseo al gobierno de Gabriel Boric sabiduría y resiliencia”, dijo en parte de su discurso.

En tanto, el perdedor del ballotage planteó frente a sus adherentes que tienen por delante “grandes desafíos”. Asimismo, reiteró sus felicitaciones y reconoció que el ganador “merece todo nuestro respeto”, agregando que “estamos en un equilibrio que a Boric le va a servir para gobernar”. “tenemos que superar nuestras legítimas diferencias y debe ganas la razón por sobre la pasión”, señaló Kast.

Las manifestaciones no se dejaron esperar. Por cientos, los votantes de Boric se volcaron a las calles celebrando el triunfo del frenteamplista, mientras se espera su discurso de triunfo en un escenario dispuesto para ello en la Alameda Bernardo O’Higgins, la principal avenida de Santiago.

Supporters of Chilean presidential candidate Gabriel Boric celebrate after their candidate won the presidential election, in Santiago, Chile, December 19, 2021. REUTERS/Pablo Sanhueza