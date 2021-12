“Regalitos de Navidad para Macri y su pandilla”

Cristina Kirchner embistió contra dos jueces federales Apuntó contra los camaristas Bertuzzi y Llorens por un fallo que benefició al ex presidente en una causa por espionaje ilegal.

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó hoy con dureza a dos jueces federales que emitieron fallos que beneficiaron al ex presidente Mauricio Macri. “¡Llegó Papá Noel!”, inició el hilo de seis tuits que la ex primera mandatario publicó hoy en su cuenta personal, con cuestionamientos a la decisión de la Cámara Federal porteña que consideró que Macri y otros funcionarios de su gobierno no integraban una asociación ilícita.

La embestida de la ex primera mandataria apuntó contra Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, los dos integrantes de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo porque consideró que no se usó el mismo criterio jurídico que le aplicaron a ella para ser considerada jefa de una asociación ilícita con el que se aplicó en la causa en la que estaban procesados Mauricio Macri y los funcionarios de inteligencia de su gobierno.

En un principio, la vicepresidenta mencionó a Leopoldo Bruglia, en vez de Bertuzzi, pero luego, el nombre (que figura en la captura de pantalla del tuit asociada a esta nota) fue aclarado y puesto de manera correcta. Es que el fallo que ayer se conoció que benefició al ex presidente fue firmado por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah. Se trató de una resolución dividida.

Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah

“Ayer, la Cámara Federal de Comodoro Py que durante 4 años, con Bruglia -el camarista puesto a dedo por Macri- como personaje estelar, decía que yo era la jefa de ¡4 asociaciones ilícitas! -disparate jurídico-, ¡y que, además, en una de ellas estaban incluso mis hijos!”, afirmó Cristina Kirchner. Y se quejó de que “ahora dice, en tándem con el camarista Llorens -el que visitaba a Macri en Olivos-, que Mauricio Macri como presidente, Gustavo Arribas como titular de la AFI y Silvia Majdalani como su subdirectora, no tienen nada que ver con el espionaje que desde la AFI -que depende directamente de la Presidencia de la Nación- hicieron sobre mí, sobre opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política ”.

“Osea que los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo para espiar todos y cada uno de los objetivos que sólo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri… pero él, su amigo Arribas y su socia Majdalani no sabían nada y no tienen nada que ver. ¡Andá!”, prosiguió la ex presidenta.

“ Regalito de navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!” , concluyó Cristina Kirchner el hilo de seis tuits que publicó en su cuenta @CFKArgentina.

El fallo que benefició a Macri

Según informó ayer Infobae, la Cámara Federal porteña sostuvo que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política. También hizo caer la acusación que indicaba que hubo espionaje en las cárceles federales. La causa tiene un voltaje político propio por quienes son los protagonistas que se enfrentan en el expediente.

“Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, sostuvo el fallo al que accedió Infobae.

Los camaristas Llorens y Bertuzzi resolvieron en un voto conjunto revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito para los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estaban acusados de asociación ilícita y espionaje ilegal. Farah, por su parte, votó en sentido contrario.

