Tucuman: Un voraz incendio destruyo un local de electrónica en el microcentro (VIDEO)

Durante la madrugada de este lunes un incendio destruyó gran parte de un local comercial dedicado a la venta de productos de electrónica ubicado en Junín 150.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos de la División Bomberos Voluntarios tomaron intervención en el siniestro alrededor 4 horas.

Los agentes tuvieron que forzar la puerta de ingreso para sofocar las llamas y hasta esta mañana no habían podido contactar al propietario del comercio.

Según información a la que se pudo acceder, está previsto que se lleven adelante pericias para determinar las causas que originaron el incendio.

El informe de Bomberos:

A horas 03:49’ Atento a lo solicitado por la Agente Torrejón Nancy perteneciente al S.I.E 911, salió de esta U.E el movil Tuc-0548 (Autobomba Pesada) con personal a cargo del Of Auxiliar Gallardo Maximiliano, con destino hacia la calle Junin 150, de esta ciudad, a los fines de Intervenir en un Incendio en Local Comercial. Al llegar al lugar indicado el personal actuante observo que el proceso ígneo se encontraba en pleno proceso combustivo emanando gran cantidad de llamas, humo y gases calientes, motivo por cual cual procedieron a armar una linea de ataque compuesta por un tramo de manga de 38 mm, elemento con el cual lograron sofocar por completo el proceso combustivo. En el lugar se encontraba presente personal policial a cargo del Of Ayte Rojas Miguel de la Cria Secc 1ra. Finalizada la labor, el regreso del personal a base se produjo a horas Sin Novedad.- Informa: Sub Crio González Sergio (Representante Superior). Fdo: Crio General Labrin José (Director)