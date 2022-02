Prisión Preventiva para el abogado que amenazó a empleados para que le arreglen su computadora: “esta pistola es para no tener que…”

Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes II, que conduce Ernesto Salas López, se realizó este sábado 12 de febrero una audiencia con el objeto de controlar la aprehensión, formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de un hombre acusado de amenazar con un arma de fuego a dos empleados de un comercio dedicado a la venta de artículos de informática.

El violento episodio ocurrió el pasado jueves 10 de febrero, en un local ubicado en calle Sarmiento al 300 de la capital. El sujeto de Tafí Viejo, que se desempeña como abogado, fue aprehendido en la puerta del negocio por efectivos policiales luego de que las víctimas denunciarán lo sucedido en el 911.

Durante la audiencia, la auxiliar Cynthia Bono, por expresas instrucciones del fiscal Salas López, fue la encargada de relatar el hecho endilgado al acusado y las evidencias reunidas, entre ellas, el acta de procedimiento policial que da cuenta del secuestro de una pistola calibre 11.25, marca Ballester Molina, con seis cartuchos que el hombre portaba al momento de su aprehensión.

Luego le formuló cargos por el delito de Amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra.

“Está fiscalía entiende que estamos ante un hecho sumamente grave. El imputado actuó a plena luz del día, en un local ubicado en una calle muy transitada y, con total impunidad, amenazó a los empleados que estaban realizando sus trabajos con un arma de guerra”, expresó la funcionaria.

Por último, la representante del MPF solicitó la prisión preventiva por 60 días para el imputado, medida que fue otorgada por la jueza interviniente mientras continúa la investigación.

El hecho

El día 10 de febrero, cerca de las 16:30 horas, el acusado se apersonó en el local comercial ubicado en avenida Sarmiento al 300 y una vez allí comenzó a insultar a un empleado del lugar y a la encargada, exigiéndoles que le reparasen una computadora que su hijo había llevado al local.

En ese momento el imputado sacó de su cintura una pistola y del otro lado del mostrador apuntó al pecho del técnico (a una distancia de 90 centímetros), diciéndole “esta pistola sirve para que no me roben la moto y para no tener que traer nunca más mi computadora acá”. Ante esta situación la encargada del local le exigió al agresor que se retirara, mientras el empleado llamaba al Sistema de Emergencias 911.

El acusado continuó con sus insultos y amenazas, hasta que se retiró del local y fue allí que, mientras se encontraba en la vereda a punto de subirse a la motocicleta en la cual había llegado, fue aprehendido por los motoristas del 911 quienes concurrieron en virtud del llamado de la víctima. Los policías procedieron a aprehender al sujeto a quien requisaron encontrando en su poder el arma que quedó secuestrada.