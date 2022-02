TECNOLOGIA: Texas declara la guerra y arremete contra Facebook

Ken Paxton.

La presentación de la demanda coincidió con el primer día de votación anticipada en una elección primaria en Texas, donde Paxton se enfrenta a varios aspirantes republicanos luego de que sus propios colaboradores lo denunciaran ante el FBI por presunta corrupción.

Paxton se ha enfrentado a las “grandes tecnologías”, un enemigo común tanto para los republicanos como para los demócratas, incluso si sus críticas no siempre coinciden. Anteriormente, inició una investigación de Twitter sobre la prohibición del expresidente Donald Trump y presentó varias demandas contra Google.

En un comunicado Facebook, ahora Meta Platforms Inc., calificó la demanda como “sin fundamento”.

Antecedentes

En noviembre de 2021, Facebook anunció que dejaría de utilizar la tecnología de reconocimiento facial. ¿Pero qué sucede con los datos ya recolectados? Supuestamente serían eliminados.

En Illinois, otro estado de USA, ya demandaron a Facebook por una cuestión similar a la que alega Texas. En ese caso, Facebook tuvo que pagarle US$ 650 millones al estado demandante.

Esa demanda colectiva presentada en 2015 se presentó bajo la ley de privacidad biométrica de Illinois, que es similar en algunos aspectos a la ley de Texas. Ambas leyes requieren el consentimiento de las personas antes de que se puedan capturar sus identificadores biométricos.

La defensa de la compañía tecnológica fue que la ley de Illinois no se aplicaba a su método para identificar a los usuarios en las fotos. También dijo que les había dado a los usuarios la posibilidad de optar por no participar en la función. Pero finalmente, Facebook no pudo desestimar la demanda.

Elecciones en Texas

Son 4 candidatos que se presentan a las elecciones primarias republicanas del 1 de marzo para el cargo de Fiscal General de Texas: el titular Ken Paxton, George P. Bush, Louis Gohmert y Eva Guzmán.

Los opositores de Paxton lo han acusado de estar involucrado en conductas delictivas lo que lo convierte en no apto para el cargo. En 2015, un jurado acusó a Paxton de cargos de fraude de valores. Pero el caso sigue abierto y no se ha programado ningún juicio. Además, el FBI abrió una investigación sobre Paxton en 2020 después de que sus ex asistentes lo acusaran de soborno y abuso de poder.

Paxton ha negado todo tipo de acusaciones en su contra.

FUENTE:URGENTE24