Víctimas de la MEGAESTAFA de la constructora Grandi reclamaron justicia frente a Tribunales y denuncian amenazas

Un nutrido grupo de personas que fueron damnificados por la constructora Grandi protestaron frente a los Tribunales para exigir justicia.

Con pancartas, denunciaron que fueron estafados por le empresa. Desde la firma, se excusan con la suba de los precios de materiales y la falta de presupuesto.

“Compramos departamentos en pozo en diferentes puntos de la provincia. Es decir, edificios sin terminar. La mayoría ya terminó de pagar, pero no nos entregaron las viviendas. Estamos en juicio. Algunos ya tienen sentencia, pero la mayoría no tienen resolución”, indicó Ema Paolini, una de las víctimas.

Paolini indicó además que se trata de una situación que involucra a cientos de personas ya que se trata de 26 edificios en toda la ciudad.

“Las causas están distribuidas en los 8 juzgados de la provincia y tiene que ir a juicio cuando lo determine la Justicia”, manifestó.

Graciela Caram, otra de las personas que denunció haber sido estafada, comentó que “terminé de pagar y no me dieron nada. Se suponía que me entregaban el departamento a los dos años y medio”.

Las familias denunciaron penalmente a Miguel de la Cruz Grandi -quien se encuentra cumpliendo una condena en prisión por estrago culposo agravado por peligro de muerte- , a los fiduciarios encargados de supervisar las obras y a las inmobiliarias que se involucraron en la transacción.

Caram dijo que sufrió amenazas por parte de un supuesto allegado a Grandi.