Luego de la protesta de Iglesias cristianas, Israel frena intento de confiscar parte del Monte de los Olivos

Luego de la firme protesta de los líderes de tres confesiones cristianas en Israel, incluyendo a la Custodia de Tierra Santa, las autoridades del país decidieron frenar un plan que habría confiscado parte del Monte de los Olivos, el lugar donde se inició la pasión de Jesucristo.

Según informa Vatican News en inglés, luego de las protestas de las iglesias, la Autoridad Israelí de Parques y Naturaleza (INPA) decidió retirar el plan que habría convertido “lugares santos cristianos en el Monte de los Olivos en Jerusalén en un parque nacional”.

Ante las protestas, la INPA decidió congelar el plan, que iba a ser presentado para su aprobación preliminar a las autoridades de Jerusalén el 2 de marzo.

The Times of Israel precisó el 21 de febrero que la INPA “no tiene la intención de presentar el plan ante el comité de planeación y no está lista para debatirlo sin coordinar ni comunicarse con las autoridades relevantes, incluyendo las iglesias, en el área”.

La presentación del plan hizo que el viernes 18 de febrero el Patriarca Greco Ortodoxo de Jerusalén, Theophilos III; el Custodio de Tierra Santa, P. Francesco Patton; y el Patriarca Armenio de Jerusalén, Nourhan Manougian, enviaran una carta a la ministra de Protección Ambiental de Israel, Tamar Zandberg, para pedir que se detenga el proyecto.

La carta, publicada por el diario israelí, señala que aunque pertenece a la INPA, el proyecto “parece que ha sido desarrollado, orquestado y promovido por entidades, cuyo aparente y único propósito es confiscar y nacionalizar uno de los sitios más santos para la cristiandad y alterar su naturaleza”.

“Esta es una medida brutal que constituye un ataque directo y premeditado contra los cristianos en Tierra Santa, contra las iglesias y sus antiguos derechos internacionalmente garantizados en la Ciudad Santa”, expresaron los líderes cristianos.

Los líderes cristianos recordaron que “el Monte de los Olivos es uno de los sitios más santos para la cristiandad. Acoge algunos de los santuarios más importantes para los cristianos que, fuera de las necesarias restricciones por la pandemia, son visitados por millones de peregrinos cada año”.

En años recientes “no podemos sino sentir que varios organismos están buscando minimizar, por no decir eliminar cualquier característica no judía de la Ciudad Santa, intentando alterar el status quo en este monte santo”, denunció el texto.

El Parque Nacional de los Muros de Jerusalén fue inaugurado en la década de 1970 y ya entonces se había proyectado una “fase dos”, encaminada a la ampliación del parque nacional, pero esta opción fue descartada.

The Times of Israel indicó que grupos de derechos humanos y activistas a favor de la paz criticaron el plan como un intento de las autoridades israelíes de apartar a los residentes palestinos y de “incrementar el significado religioso judío y nacional del Monte de los Olivos”.

