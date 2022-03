GAZPROM que construyó Nord Stream 2 se declaró en quiebra y echó a todos sus empleados

Se trata de Nord Stream 2 AG que estaba radicada en Suiza. No pudo afrontar obligaciones por no contar con dinero

Una empresa perteneciente al gigante ruso Gazprom se declaró en quiebra luego de que no pudiera asumir pagos, según confirmó la secretaría de Economía de Zug, la ciudad suiza donde estaba radicada. Nord Stream 2 AG había sido la encargada de construir y poner en funcionamiento al gasoducto que lleva su mismo nombre y que forma parte de una gran controversia entre Moscú y Europa.

La jefa del Departamento de Asuntos Económicos de Zug, Silvia Thalmann-Gut, confirmó la noticia: “La empresa tuvo que declararse en quiebra y toda la plantilla de 106 personas está liberada. Ayer se habló incorrectamente de 140 personas. Dado que otras empresas rusas tienen su sede en Zug, esto podría ser solo el comienzo”, dijo en una entrevista con el medio SRF.

Estados Unidos sancionó a Nord Stream 2 AG la semana pasada después de que Rusia reconociera dos regiones escindidas en el este de Ucrania antes de iniciar la invasión del país, lo que ha provocado una ola de sanciones económicas por parte de Occidente. Nord Stream 2 AG, registrada en Suiza y propiedad del gigante gasista estatal ruso Gazprom, completó el año pasado el proyecto de 11.000 millones de dólares que fue diseñado para duplicar la capacidad de bombeo de gas desde Rusia a Alemania.

“Hoy nos informaron que esta empresa no puede continuar. No se trata pues de un caso de despidos masivos, sino que la empresa tenía que depositar el balance. Los empleados han recibido el aviso de terminación. Ahora les estamos informando de sus derechos y obligaciones. La empresa es insolvente y por lo tanto no puede asegurar un plan social”, señaló Thalmann-Gut. Además, aclaró: “Si una empresa se ve afectada por estas sanciones, ya no tiene acceso a los medios financieros para pagar salarios y facturas. La empresa tiene que despedir gente o incluso declararse en quiebra”.

El gasoducto de 1.230 kilómetros de longitud no pudo comenzar a operar comercialmente al estar pendiente de certificación en Alemania, que la semana pasada puso este proceso en suspenso como consecuencia de la escalada de la crisis de Ucrania.

Las dos salidas de tubería en tierra del gasoducto del Mar Báltico Nord Stream 2 son fotografiadas en las instalaciones de aterrizaje en Lubmin, Alemania (Reuters) Las dos salidas de tubería en tierra del gasoducto del Mar Báltico Nord Stream 2 son fotografiadas en las instalaciones de aterrizaje en Lubmin, Alemania (Reuters)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU emitió una orden ejecutiva el 23 de febrero en la que autorizaba “la liquidación de las transacciones relacionadas con Nord Stream 2 AG” o “cualquier entidad en la que Nord Stream 2 AG posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o superior” antes del 2 de marzo.

Gazprom pagó la mitad del coste de la construcción de Nord Stream 2, mientras que el resto del proyecto de gasoducto de 11.000 millones de dólares fue financiado por la empresa británica de hidrocarburos Shell, la austriaca OMV, la francesa Engie y las alemanas Uniper y Wintershall DEA.

FUENTE: REUTERS