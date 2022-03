Jaldo encabezó el inicio de clases en Alderetes

El acto inaugural se realizó en la Escuela N°110 Gobernador Celedonio Gutiérrez.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó el inicio del ciclo lectivo 2022 del nivel primario en la Escuela N°110 Gobernador Celedonio Gutiérrez, de Alderetes, en la vuelta a la presencialidad plena en los establecimientos escolares.

Hoy es un día de alegría para el cual hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Las familias tucumanas se han venido preparando para recibir el 2 de marzo y, gracias a dios, estamos dando inicio oficial al ciclo lectivo 2022 con presencialidad plena en todas las escuelas de la provincia”, destacó el Primer Mandatario.

El inicio de clases fue posible por haber llegado a “un estado sanitario ideal, que logramos con una tasa de positividad de menos del 6%, la internación que no llega al 5%, con niveles de contagio que ayer llegaron solo a 39 casos”, indicó Jaldo. “Hicimos mucho esfuerzo, tomando medidas que no eran simpáticas, pero quienes gobernamos tenemos la responsabilidad de tomar decisiones para cuidar la salud y la vida de los tucumanos”.

Además de contar con la presencia de las familias, docentes, directoras y supervisoras, estuvieron presentes la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; los ministros Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Gabriel Yedlin (Desarrollo Social), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Miguel Acevedo (Interior); el fiscal de Estado, Federico Nazur; la diputada nacional, Rossana Chahla; y el intendente de Alderetes, Aldo Salomón.

En simultáneo, el resto de las escuelas de la provincia comenzaro las clases hoy, por lo que los intendentes participaron del acto en Alderetes por videoconferencia. Estuvieron conectados Dario Monteros (Banda del Río Salí) desde la Escuela Ramón Paz Posse; Javier Noguera (Tafí Viejo) desde la Escuela Fray Cayetano Rodríguez; Alejandro Molinuevo (Concepción) desde la Escuela Municipal Octavio Muedra Tasquer; Francisco Serra (Monteros) en la Escuela José Federico Moreno; Sebastián Salazar (Bella Vista) en la Escuela Primaria Manuel García Fernández; Elia Fernández de Mansilla (Aguilares) desde el Colegio Nicolás Avellaneda; Carlos Galia (Lules) en la Escuela N°251 Nuevo Sol.

También estuvieron enlazados en comunicación con los intendentes Marcelo Herrera (Simoca) en la Escuela Normal Superior Manuel Belgrano; José Orellana (Famaillá) desde la Escuela General Lavalle; Jorge Leal (Burruyacú) en la Escuela Dr. Guillermo Rawson; Sandra Figueroa (Alberdi) desde la Escuela 29 de Agosto; Roberto Moreno (Trancas) en la Escuela N°28 Bartolomé Mitre; Mariano Campero (Yerba Buena) desde la Escuela Municipal Petrona De Adami; Alejandra Cejas (Graneros) en la Escuela Belisario López; Leopoldo Rodríguez (La Cocha) desde la Escuela Secundaria Urquiza y Carlos Najar (Las Talitas) en la Escuela Provincia de Santa Fe.

El Gobernador explicó que a partir de hoy “los docentes tendrán que ver en las matrículas la presencia de los chicos; a quienes no estén por diferentes mortivos, con la colaboración de intendentes, comisionados comunales y docentes, los iremos a buscar a la casa, porque necesitamos que los chicos estén en la escuela, que estudien, se capaciten por su bien, para tener un presente y un futuro mejor”.

La decisión institucional y política es salir a buscar chico por chico hasta completar la matrícula en los establecimientos”, sostuvo Jaldo.

También participaron el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; el vocal decano de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Estofán; el vocal segundo del Tribunal de Cuentas, Sergio Díaz Ricci; los legisladores Sandra Orquera, Juan Antonio Ruíz Olivares, Juan Rojas, Daniel Herrera, Jorge Yapura Astorga, Tulio Caponio, Graciela Gutiérrez, Maia Martínez, Dante Loza; el prosecretario de la Legislatura, Alejandro Martínez; el jefe de la Unidad Regional Este, Fabio Ferreyra; y concejales del municipio.

Por su parte, el ministro Lichtmajer destacó que “hay tres palabras que definen el ciclo lectivo. La primera es planificación. Como nos indicó el gobernador Jaldo, a partir del mes de octubre del año pasado diseñamos un plan para llegar a este 2 de marzo”.

A su vez, sostuvo: “la segunda es preparación. Aquí hay que destacar el trabajo del Gobierno, del todo el sistema educativo, el de las directoras, supervisoras, docentes, alumnos y sus familias”.

Por último, el Ministro añadió que “la inversión es una decisión de poner a la educación como prioridad. Esto se plasma en un plan de inversión en edificios escolares”.

Y agregó que “es importante recalcar el retorno del plan Conectar Igualdad, la llegada de los libros a las escuelas y las becas Progresar para más de 52 mil tucumanos”.

El intendente Salomón se mostró muy agradecido por la visita. “Nos sentimos muy emocionados que la provincia a través del Ministerio de Educación y el Gobernador Jaldo elijan Alderetes para hacer el acto central del inicio del ciclo lectivo”, sostuvo.

Nuestra tarea de todos los días es mantener en condiciones a las escuelas, brindando seguridad para evitar el vandalismo”, explicó Salomón.

Asimismo, dijo que “venimos trabajando a la par de todos los Ministerios porque entendemos que desde el municipio tenemos que complementar lo que la gente necesita”.

Pago de Cooperadoras

Sobre el pago a las Cooperadoras Escolares, Ayuda Escolar y Seguro Escolar Obligatorio, Jaldo recordó que su cobro no es obligatorio: “Lo aclaró el ministro de Educación la semana pasada. A los chicos no se les debe cobrar un peso para poder inscribirlos y que concurran a la escuela. Las escuelas son públicas, libres y gratuitas. En ese sentido, queremos ratificar públicamente que no se debe cobrar un peso”.

Si en alguna escuela están condicionando la inscripción con el cobro de algún concepto, deben avisarlo al Ministerio de Educación e inmediatamente tomaremos medidas”.

En esa línea, el Gobernador remarcó que “la cuestión económica no es impedimento para que los estudiantes concurran a la escuela. Producto de ello, implementamos el Boleto Estudiantil Gratuito para que puedan asistir a clases”.

Testimonios del inicio de clases

María Salinas, abuela de una alumna, dijo: “Mi nieta está cursando quinto grado de la primaria. Vine a acompañarla. Estoy súper feliz. Es algo muy emotivo después de dos años de pandemia volver a la escuela. Fueron tiempos muy difíciles. Las clases presenciales son muy importantes”.

Florencia Torres, mamá de una alumna de cuarto grado, contó: “después de dos años de no venir a la escuela, del sistema de burbujas y virtual, es muy lindo volver a estar en la escuela, presente cada día. Es importante la presencia del profesor y el contacto con los compañeros. También es lindo lo sociable. Mi hija está emocionadísima”.

Una de las alumnas, Rocío, declaró: “estoy feliz de volver a la escuela a ver a mis amiguitos. Mis padres están muy contentos. Tengo muchas ganas de volver a estudiar”.

La pequeña Karen comentó: “quería volver a la escuela para estar con los maestros. Extrañaba mucho venir al aula. Estuve estudiando con la computadora y el celular. Pero ahora vuelvo a la escuela con mis cuadernos”.

Zaira, otra alumna de la escuela, manifestó su entusiasmo por regresar a casa. La escolar de sexto grado, dijo: “Para mi fueron experiencias muy diferentes. Tuvimos clases no presenciales, desde casa, con la computadora y vinimos también por burbujas. Las seños se preocuparon por estar siempre presentes. Ahora estoy feliz porque podré volver a la escuela todos los días y ver a mis compañeras”.

La docente Lucía, a cargo del sexto grado, contó: “estamos muy contentas. Es un día importante porque es como volver a inaugurar la escuela y los vínculos con los padres. Es una zona de mucha vulnerabilidad por lo que fue necesario ir a las casas de los alumnos, dado que muchos no tenían conectividad. Se hizo un gran trabajo gracias al apoyo de la directora que pidió la colaboración del municipio”.

