Todesca le contesto a La Cámpora: “”No hay una solución mágica hay que dejar de lado las chicanas “

La vicecanciller le respondió a la agrupación de Máximo. “No tenemos los 44 mil millones para pagarle al Fondo y no nos los va a prestar nadie”, respondió al video de Néstor.

El entorno de Alberto Fernández salió al cruce de La Cámpora por el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de que la organización de Máximo Kirchner complique la aprobación en el Congreso.

La encargada de salir a responder fue Cecilia Todesca, una funcionaria de extrema confianza del presidente y de Santiago Cafiero. Tenemos una responsabilidad de gobernar, estamos en el gobierno, no somos comentaristas de la realidad, advirtió la vicecanciller.

Todesca recordó a La Cámpora que Néstor Kirchner -a quien la organización usó para fustigar la negociación de Alberto- también hizo un acuerdo con el FMI. “Hubo un acuerdo con el Fondo y hubo desembolsos. Entre 2003 y 2006, el gobierno argentino le pagó al Fondo Monetario fueron unos 24 mil millones de dólares. Y netos, sacando los desembolsos, unos 17 mil millones”, recordó Todesca, que en ese momento fue representante argentina en el organismo.”Lo que todos recordamos es en 2005 cuando se pagaron 10 mil millones de dólares todos juntos y con esa acción de Néstor Kirchner -que fue una decisión política y económica muy acertada- se terminó el endeudamiento con el FMI y nos sacamos de encima al Fondo”, detalló la funcionaria. “La verdad, ¿qué quisiéramos nosotros más que eso? Pero no tenemos los 44 mil millones de dólares que pidió prestado el macrismo. No los tenemos y no nos los va a regalar nadie”, planteó Todesca.

“Yo puedo compartir una mirada preocupada sobre este asunto, pero lo que no podemos hacer es retraernos y pensar que podemos ir atrás con el reloj”, indicó Todesca en una entrevista en Radio 10, donde aclaró que es “respetuosa de las críticas” de La Cámpora y aseguró que comparte algunas de sus preocupaciones.

“Nosotros tenemos el futuro por delante, el pasado es el pasado. A algunos nos podrá parecer maravilloso, a otros no tanto, pero es el pasado. Y las condiciones que teníamos en ese momento no son las que tenemos hoy. No tenemos los 44 mil millones de dólares y no nos los va a prestar nadie. No es que va a venir un país más grande y nos va a reglar 44 mil millones de dólares. Ese mundo no existe”, le remarcó Todesca a La Cámpora.

“Acepto dar los debates, no me asusto por las palabras. Lo que me asusta es que en este mundo convulsionado, en este momento tan difícil, nosotros no tengamos la capacidad política de generar las instancias de diálogo”, apuntó Todesca sobre la interna del Frente de Todos.

Finalmente, la funcionaria pidió “dejar de lado las chicanas” y reclamó apoyo de todos los sectores del oficialismo. “No hay una solución mágica. Nosotros nos beneficiaríamos mucho del acompañamiento de este acuerdo dentro de una fuerza política”, completó.