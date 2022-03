La oposicion acusa a Máximo de boicotear el acuerdo con el FMI: “La Cámpora eligió el default”

Los diputados advierten que si no están los números en Diputados es por la resistencia de Máximo. Santilli confirmó que buscarán evitarlo.

Los diputados de Juntos por el Cambio salieron en cadena por Twitter a acusar a Máximo Kirchner de buscar el default con el FMI, luego del video difundido por La Cámpora con frases del ex jefe del bloque oficialista en contra de la negociación con el organismo. El diputado del PRO, Diego Santilli, confirmó que este domingo buscarán una postura común, pero en ningún caso propiciarán el default de la Argentina.

Máximo volvió a tensar la cuerda con el Gobierno este viernes después que ingresara a Diputados el acuerdo y cuando aún no están los votos confirmados para su aprobación, entre otras cosas por su resistencia y unos treinta diputados que le responden.

En Juntos por el Cambio repiten que no quieren ser culpables del default, pero las posturas están divididas: el PRO no quieren votar el acuerdo porque no comparte el rumbo económico acordado -básicamente denuncian que posterga el ajuste para el próximo mandato- y proponen ceder al Presidente la facultad de renegociar la deuda, pero en la UCR y la Coalición Cívica prefieren cerrar la novela en el Congreso.

El proyecto enviado por Alberto les hizo un guiño al dividir en artículos diferentes el programa de facilidades extendidas con el entendimiento económico, pero recién este domingo sus referentes van a averiguar si les convence. Como explicó LPO, el Presidente también intentó atraer a los oficialistas rebeldes con esta maniobra, pero Máximo le avisó que lo le alcanzó.

En la primera muestra de unidad con este tema, los diputados de todos los bloques de Juntos advirtieron que si la ley fracasara, Alberto debe culpar a su ex jefe de bloque. “Esta vez no hubo carta pero hubo video. La Cámpora eligió el default”, posteó la diputada del PRO, Silvia Lospennato.

“¡Acá están! ¡Estos son! Los muchachos del default…”, retuiteó Juan López, de la Coalición Cívica, que la semana pasada intentó una salida con un proyecto que autorizaba a Alberto a negociar la deuda, sin aval del Congreso.

Sergio Massa dialoga con el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan López.

“La ceguera moral de los iracundos es combustible para quien está gestando una bomba a su propio Presidente. Militantes del “cuánto peor mejor”, agregó su compañera de bloque, la santacruceña Mariana Zuvic.

En declaraciones al diario Clarín, el senador radical Alfredo Cornejo dijo que Alberto consiguió “tener una oposición dentro de su coalición. La Cámpora hoy es su mayor dolor de cabeza”.

No hay plan económico que explique cómo se va a pagar eso hacia adelante, pateás la bomba para adelante, pero la Argentina de ninguna manera puede entrar en cesación de pagos, entonces ahí está el dilema.

En declaraciones radicales, Santilli sostuvo que el acuerdo enviado “no es bueno para la Argentina” porque “patea todo para adelante” y confirmó que este domingo la mesa de Juntos por el Cambio buscará una postura común, aunque en cualquiera caso evitarán el default.

“La Argentina de ninguna manera puede entrar en cesación de pagos, entonces ahí está el dilema. Esta semana nosotros como oposición nos vamos a juntar a trabajar, vamos a tomar una decisión como espacio”, señaló.

Pero sostuvo que “no hay plan económico que explique cómo se va a pagar eso hacia adelante, pateás la bomba para adelante y no definís cómo vas a generar más exportaciones, más trabajo, más producción, más proceso productivo para que nos permita ir pagando la deuda hacia adelante”, concluyó el ex vicejefe de Gobierno.

