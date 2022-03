Cuando Los Villanos se Transforman en Héroes

La decisión del Presidente de EE.UU Joe Biden de enviar una delegación para negociar el petróleo venezolano de Nicolás Maduro explica claramente lo limitada que es la alta política norteamericana y el porqué de la pérdida de su hegemonía mundial ante China.

Dos cuestiones se plantean y se ponen en duda con esta decisión de Biden, primero si Estados Unidos de Norteamérica es el principal productor de Gas y Petróleo del Mundo, no era acaso más fácil aumentar la producción y también convencer a sus aliados del Golfo Pérsico para que hagan lo mismo y subsanar el faltante de Gas y Petróleo Ruso o la segunda opción tal vez la mas creíble sea que EE.UU busca preservar al máximo sus reservas de Petroleo y Gas.

Aun siendo la segunda opción planteada anteriormente la mas razonable es increíble que se recurra a Venezuela después de estar durante toda una década queriendo desestabilizarla, apoyando a Juan Guaido como presidente alternativo y realizando bloqueos de todo tipo al pueblo y gobierno venezolano.

Con esta decisión EE.UU demuestra que no le importa el “mundo libre” que tanto pregona a los cuatro vientos , sino solo su supervivencia y la de sus habitantes aunque el peso de esto recaiga en extraer los recursos de un país pobre y atrasado como es Venezuela , ahora Estados Unidos juega al policía bueno, pero el mundo mira y solo ve la decadencia del establishment estadounidense. Asimismo Nicolas Maduro se convertirá en un héroe para los automovilistas norteamericanos que verán que gracias el petróleo venezolano se frenan los aumentos de combustibles, cuyos precios llegaron al dia de hoy a mas u$s 7. – por Galon o sea mas de U$s 2.- por litro.

JUAN RIVADENEIRA

